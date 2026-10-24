Claudio Giráldez explica las pocas rotaciones, lo de Hugo González y alaba a Javi Rodríguez: "Que se crezca"
El técnico lamenta el poco descanso de su equipo debido al retraso de su vuelo de regreso a Vigo
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Claudio Giráldez ha comparecido antes del partido entre el Celta de Vigo y el Real Betis. El técnico celeste, que repite convocatoria para recibir al conjunto verdiblanco, ha respondido a varias situaciones de interés, como el retraso del vuelo de vuelta tras jugar contra el Celtic de Glasgow o las escasas rotaciones que está realizando este curso. A continuación, sus palabras.
Cómo afecta retraso del viaje de vuelta a la preparación del partido: "Joder, has hecho tres. ¿Ya has acabado? Vale. Evidentemente, te trastoca. No es lo ideal. Si tienes pensado llegar aquí a mediodía y acabas llegando a las once y pico de la noche, no es lo ideal. Siempre aprovechamos la vuelta de los viajes europeos para hacer algo, aunque no sea colectivo. Trabajo individual en el campo, gimnasio, recuperación o fisioterapia. Ayer no pudimos hacerlo. Además, el entrenamiento de esta mañana también cambia de horario e incluso de dinámica, porque creemos que era más necesario recuperar que preparar el partido. Llegamos con un cansancio acumulado después de pasar un día por Glasgow. Son contratiempos que pasan a veces. Cuando viajas cada tres o cuatro días, tienes más probabilidades de que sucedan. Gracias a Dios, no llegó a más. Simplemente perdimos horas y no nos tiene que servir de excusa para hacer un buen partido mañana. No es lo ideal, pero tenemos tiempo para recuperar dentro de lo que estamos habituados después de Europa. Mañana daremos más importancia al tiempo en el hotel y a preparar el partido fuera del campo que dentro de él".
Bajas y los jugadores disponibles: "Tenemos la misma convocatoria que para el partido de Glasgow, con la diferencia de que Arcos y Milla van con el Fortuna".
¿Cómo vas a combatir la falta de entrenamiento en el campo para preparar el partido?: "Como digo siempre, hay cosas que son comunes para nosotros y que prácticamente no modificamos entre partidos. Eso nos da tranquilidad para preparar un encuentro en el que no tienes tiempo en el campo para idearlo y trabajarlo. También ayuda que venimos de ganar y que el equipo está más tranquilo. Es más fácil construir desde ahí, a partir del pospartido y de los vídeos. Mañana por la mañana tendremos tiempo en el hotel para hablar con los jugadores. Creo que muchos de ellos tienen muy claras las ideas sobre lo que tenemos que hacer en este tipo de partidos. Además, venimos de jugar contra un equipo que utiliza el 4-3-3 o el 4-2-3-1, parecido al Betis, con una idea de construir y una manera de defender que varía las presiones. Creo que nos sirve de referencia. Si hubiésemos jugado contra dos equipos muy diferentes, sería más complicado. En este caso, podemos aprovechar lo que hicimos bien el otro día y corregir errores a partir del análisis posterior. También tenemos la experiencia de habernos enfrentado muchas veces al Betis y de conocer a un entrenador que continúa en su puesto. Si fuese un entrenador diferente, sería más complicado. Vamos a utilizar mucho los análisis de nuestros partidos anteriores contra ellos y el del último encuentro para preparar este partido".
Este año está rotando menos: "Sinceramente, todavía no tengo claro el once inicial. Después de jugar en Europa es difícil anticiparse, porque cada hora de recuperación es importante. Al no haber entrenamientos ni movimientos en el campo para medir a los jugadores como nos gustaría, vamos a intentar esperar hasta mañana para ver quién está en disposición de repetir y quién no. No estoy rotando tanto porque creo que estamos muy limitados en ciertas posiciones. Hay jugadores que todavía necesitan más entrenamientos con nosotros para poder participar desde el inicio. Creo que es algo más obligado que una decisión personal. También hay jugadores que están en un momento de forma muy bueno y tenemos que intentar aprovecharlo, sobre todo en la parcela ofensiva. Por ahí va un poco lo que estamos haciendo. Aun así, habrá cambios. No vamos a repetir el mismo once: habrá rotaciones y creo que es inevitable. Además, es un partido especial porque después tenemos la Copa. El Betis también está rotando y eso nos genera dudas sobre si hará muchos cambios o pocos. Es un partido especial para todos.
Dos victorias consecutivas: "Espero que no sean circunstanciales. Hay muchas cosas que veo que el equipo va automatizando cada vez mejor. Aunque no tengamos tiempo para trabajarlas, esas ideas van quedando dentro de las cabezas de los jugadores y hacen que todo salga de manera mucho más fluida. Estamos haciendo mucho mejor muchas situaciones en el último tercio del campo y también distintas situaciones de presión. Además, el equipo se mantiene a un buen nivel incluso con jugadores que han tenido menos participación. El otro día, el partido de Febas y Burcio, que son jugadores que llevan pocos partidos con nosotros, mostró esa sintonía, ese empaque y esas conexiones entre todos, que cada vez son mejores. Evidentemente, las victorias te dan tranquilidad y hacen que te atrevas más en determinadas situaciones del juego. Entiendo que estamos en un proceso ascendente, pero tenemos que demostrarlo en cada partido. Los resultados muchas veces llegan como consecuencia de insistir y confiar en una forma de trabajar. El equipo sigue confiando en esa manera de trabajar y esperamos empezar una línea ascendente de resultados. Tenemos que conseguir mantenerla contra el Betis.
El buen momento de Javi Rodríguez: "Que se crezca, que se crezca. Javi viene bien, que se crezca. Es un jugador muy tranquilo, que quiere estar fuera de los focos. Creo que eso le ha dado mucha recompensa a lo largo de su carrera, porque trabaja pensando en sí mismo, comparándose consigo mismo e intentando subir su nivel. Evidentemente, que ahora mismo marque goles o se encuentre en situaciones a las que no está acostumbrado puede venirle bien. No creo que vaya a dejar de trabajar ni de hacer las cosas que siempre ha hecho. No tuvo un buen inicio de temporada y aprovechar este momento es positivo tanto para él como para el equipo.
La mejora ofensiva del Celta: "Viendo el partido del Alavés, diría que no. Viendo el partido del Celtic, diría que sí. Sé que es muy difícil mantener el nivel jugando cada cuatro días. La carga de partidos es tan alta que resulta complicado llegar con la cabeza y las piernas en perfectas condiciones a cada encuentro, así como entender las ventajas y dificultades de cada rival como lo harías si tuvieras siete días para preparar el partido. Tenemos que seguir evolucionando para ser cada vez más fiables y estables. La parte defensiva nos da la tranquilidad de saber que vamos a poder competir en cada partido, porque tenemos claro cómo defendemos. En ataque, nuestra forma de jugar necesita mucha más fluidez, entendimiento y atrevimiento. Muchas veces eso nos lo da el tiempo de preparación, pero también los resultados y la confianza. Ojalá el partido del jueves, en un escenario como aquel, nos dé poso y empaque. Tuvimos una buena madurez durante el encuentro, buenas situaciones tácticas y técnicas y mucho atrevimiento en los momentos en los que el partido se complicó. Todo eso nos tiene que ayudar a ofrecer una mejor versión ofensiva de manera más habitual".
La poca participación de Hugo González: "No. Creo que, por cómo se desarrolló este partido, no era un encuentro para él. En el partido anterior tuvimos que hacer dos cambios por petición de los jugadores, lo que nos condicionó. Lo hemos hablado con él. Sé que está trabajando muy bien y adquiriendo muchos conocimientos de situaciones tácticas y defensivas. Hoy he hablado con él justo antes del entrenamiento. Sabe que tiene que aprovechar sus oportunidades. Lo ha hecho muy bien desde que está con nosotros. Va a tener oportunidades y será importante en estos dos partidos. En una ocasión fue por decisión mía y en otra, por la necesidad de sustituir a dos jugadores de atrás, Burcio y Cáceres, en el partido de casa. Eso hizo que no hiciéramos cambios arriba, algo que no es habitual, porque Ferran y Álvarez suelen terminar los partidos. Tiene que seguir trabajando. Confiamos mucho en él y tiene muchísimo talento. Creo que está evolucionando, participe o no. Mañana es una opción para jugar de inicio. Lo sabrá en el partido de Copa y en cada encuentro. Está cerca de poder participar en todos los partidos. A veces tenemos que elegir entre el plan de partido y cómo se desarrolla la segunda parte para decidir quién entra y quién no".