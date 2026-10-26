Álvaro Borrego 26 OCT 2026 - 10:20h.

El lateral empezará a hacer trabajo parcial esta semana

La razón táctica por la que Pellegrini puso titular a Deossa contra el Celta y no a Troy Parrott

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El lateral izquierdo está suponiendo todo un quebradero de cabeza para Manuel Pellegrini, quien se ha visto obligado a cargar de minutos a Fran García en este inicio de temporada. El ex del Real Madrid lo ha jugado prácticamente todo, siendo casi la única posición en la que el entrenador no ha podido rotar con garantías. La lesión de Junior Firpo ha condicionado la rotación en esa posición y este domingo, contra el Celta de Vigo, tuvo que poner a Valentín Gómez en ese costado zurdo, pero la apuesta no salió del todo bien. El argentino estuvo demasiado vulnerable y fue el eslabón más débil de la defensa verdiblanca. Un problema que puede empezar a terminarse esta semana, marcada para el regreso del hispanodominicano.

Y es que Manuel Pellegrini confirmó hace un par de días que, si todo va según lo previsto, Junior Firpo podría reintegrarse al grupo esta semana. Estará descartado para la Copa del Rey y será muy complejo que pueda tener minutos el fin de semana, pero sí que parece seguro su regreso antes del parón: "Junior ya está avanzando. Seguramente, la próxima semana se va a integrar a hacer algunos trabajos con el plantel. Y a Cucho le falta, bueno, le falta más. Viene ya después el parón. Yo veo difícil que antes pueda retornar al plantel. Cucho.. es que hay que ver la evolución en este tiempo. Sí que son desgarros musculares, que hay que ver cómo van evolucionando, pero daría la impresión de que para esa fecha debería estar ya en condiciones", espetaba el entrenador en su última rueda de prensa.

El lateral izquierdo se lesionó en el último parón internacional contra Haití y desde entonces ha estado al margen. El hispanodominicano estiró la pierna más de la cuenta a los diez minutos del encuentro ante los haitianos y sufrió una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda, la extremidad que le está dando muchos dolores de cabeza desde que regresara a la disciplina verdiblanca. Se llegó a perder 22 partidos de LALIGA EA SPORTS la temporada pasada tras sufrir cuatro lesiones, y en la actual va por el mismo camino.