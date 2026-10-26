Álvaro Borrego 26 OCT 2026 - 16:12h.

El que fuese alcalde de la ciudad durante más de una década era bético confeso, aunque siempre defendió los intereses del Sevilla

Sevilla FC - Real Betis: el primer derbi sevillano de la temporada ya tiene horario y televisión

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Alfredo Sánchez Monteseirín, presidente del Comité Organizador de los Mundiales de Atletismo Sevilla '99, y alcalde de la ciudad hispalense entre los años 1999 y 2011, ha fallecido este lunes tras una larga y dura enfermedad, y lo hace consagrado como una de las figuras que volvió a poner a la capital sevillana en el mapa del deporte internacional tras el Mundial de Fútbol de 1982. Tanto Sevilla FC como Real Betis, del cual era aficionado confeso, expresaron este lunes su pesar por la muerte a los 69 años del exregidor de la capital hispalense, a quien le cupo la responsabilidad como presidente de la Diputación Provincial de organizar los Mundiales de Atletismo como antesala, en su momento, de la candidatura olímpica de la ciudad.

Un Mundial histórico para la ciudad

El propio Sánchez Monteseirín se mostró pragmático al manifestar, en vísperas de aquellos Mundiales, que el acontecimiento deportivo de agosto de 1999 en la capital andaluza era "el pájaro en mano" mientras que "los Juegos Olímpicos de 2008", a los que optaba Sevilla tras el fallido intento de 2004, era "el ciento volando". Con esa premisa, Sevilla salió airosa del compromiso que había asumido dos años antes de organizar, todavía sin estadio, unos campeonatos del mundo de atletismo con 205 países y 1.952 atletas en liza, como aval, además, en su carrera hacia unos Juegos Olímpicos de 2008.

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Sólo hubo una mancha en el acontecimiento, un fallo en el dispositivo de seguridad en la ceremonia inaugural en el que dos 'giraldillas' -la mascota del evento- falsas llegaron sin problemas al escenario y permanecieron durante diez minutos en él exhibiendo sobre el pecho lemas a favor de los presos etarras.

En el estadio, fueron los Mundiales de Abel Antón -oro en maratón-, Fermín Cacho, Reyes Estévez, Niurka Montalvo y Yago Lamela, que partían con la responsabilidad de ofrecer al mundo una imagen honorable del atletismo español. Cuatro medallas y algunas actuaciones encomiables alimentaron el orgullo del público español, que en determinados momentos puso en evidencia su origen futbolístico en detrimento de sus conocimientos atléticos.

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La pista del estadio de La Cartuja se reveló propicia para la consecución de grandes registros. Maurice Greene se quedó, con 9.80, a una sola centésima de su récord mundial de 100 metros; Marion Jones ganó con 10.70; Michael Johnson batió en 400 la vieja plusmarca de Butch Reynolds, con 43.18; y el marroquí Hicham El Guerruj abrumó a todos con sus 3:27.65 en 1.500. Michael Johnson, el atleta más grande de cuantos participaron en los Mundiales de Sevilla, puso el broche de oro a los campeonatos con su triunfal vuelta a la pista formando parte del relevo estadounidense 4x400 metros.

Monteseirín, bético confeso

Como curiosidad, el que fuera alcalde de la ciudad nunca escondió su pasión por el Real Betis. Cuestionado por sus aficiones en una entrevista para el Diario AS, Alfredo Sánchez Monteseirín no lo dudó: "Y dicen bien. Soy bético desde chico, eché los dientes en el Gol Norte de Heliópolis y luego, ya siendo un chaval, me fui a Fondo. Me crie con Rogelio sobre el césped y luego ya pasé a admirar a aquel Betis campeón de Copa, Cardeñosa, Gordillo, después Poli Rincón...".

De hecho, el que fuese alcalde de la ciudad celebró como un bético más el ascenso de 2011, augurándole al club un futuro mejor: "Ojalá este sea el principio de una nueva época y, si puede ser, de una nueva edad de oro del Betis", esperaba el por aquel entonces alcalde de la ciudad.

Sin embargo, eso nunca le privó de 'cuidar' también a su eterno rival: "Del Nido se ha pronunciado sobre mí diciendo que soy el alcalde bético que más ha hecho por el Sevilla", espetaba el propio Monteseirín en esa entrevista.