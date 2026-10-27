Álvaro Borrego 27 OCT 2026 - 13:36h.

El técnico no ha citado a ningún canterano más allá de Manu González y Morante, ambos en dinámica de primer equipo

Pellegrini quiere la Copa: "Es el camino más corto para jugar una final"

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El Real Betis ha dado a conocer la convocatoria de Manuel Pellegrini para el duelo que le medirá este miércoles al Navalcarnero en la primera ronda de la Copa del Rey. Una lista sin ninguna novedad sustancial, dado que el entrenador ha decidido no incluir a ningún canterano más allá de Manu González y Morante, ambos en dinámica del primer equipo. Finalmente no ha entrado en la lista Ian Forns, lateral izquierdo del filial que entrenó este miércoles a las órdenes del entrenador chileno.

Para esta cita el técnico sigue sin poder contar con Junior Firpo ni el Cucho Hernández. El lateral izquierdo empezó este lunes a realizar trabajo parcial con el grupo y este martes empezó el entrenamiento con el resto de sus compañeros, pero todavía es precipitado incluirlo en una convocatoria. Más difícil lo tiene el ariete colombiano, quien sigue recuperándose de su lesión en el sóleo y no reaparecerá en partido oficial hasta después del parón. Estas dos ausencias se suman a la ya conocida de Facundo Bernal, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos que tiene de sanción tras su encontronazo con Lamine Yamal.

De cara al posible once del entrenador emergen varias dudas. Una de las más evidentes reside en la portería, aunque todo parece indicar que Diego Conde le ganará la partida al canterano Manu González. También hay incertidumbre en cuanto al delantero, con la posibilidad de ver de nuevo a Nelson Deossa como referencia ofensiva si decide el entrenador dosificar a Parrott pensando en el tren de partidos contra Málaga, Dortmund y Elche.

La convocatoria del Betis para la Copa del Rey

Porteros: Valles, Manu González, Diego Conde.

Defensas: Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Fran García, Ángel Ortiz, Valentín Gómez.

Centrocampistas: Fornals, Iker Losada, Fidalgo, Lo Celso, Deossa, Marc Roca, Isco y Dani Ceballos.

Atacantes: Antony, Ez Abde, Riquelme, Parrott, Morante y Aitor Ruibal.