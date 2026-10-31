Álvaro Borrego 31 OCT 2026 - 20:34h.

El centrocampista debutó en Primera División con la camiseta del Málaga

El uno por uno del Betis y las notas del triunfo contra el Málaga en La Cartuja

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Pablo Fornals fue uno de los goleadores del Real Betis en el triunfo contra el Málaga. Uno de los tantos más agridulces de su carrera, dado que enfrente estaba el club que le dio la oportunidad de debutar en Primera División. El centrocampista llegó siendo menor de edad a la cantera y vistió la camiseta del primer equipo durante dos temporadas, entre verano de 2015 y 2017, cuando se fue al Villarreal a cambio de doce millones de euros. El propio futbolista nunca ha escondido su agradecimiento al cuadro malagueño, de ahí que pidiese perdón nada más anotar el segundo tanto del encuentro.

Un pasado en común al igual que Isco, Llorente o Pellegrini, todos ellos con un paso exitoso por la Costa del Sol. Aun así, el entrenador ya advirtió en la previa que los jugadores debían "aparcar" por un día su empatía contra el Málaga, dada la importancia de recuperar la senda de los tres puntos. Y así lo hizo el castellonense.

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Sobre el Málaga fue preguntado Pablo Fornals al término del partido: "Fueron cinco años muy, muy felices. Mi salida de allí no fue fácil y, entonces, qué menos que, si tengo que ser yo el que meta un gol contra ellos, pedirles perdón y disculparme y muy agradecido de que me lo reconozcan", explicaba en los micrófonos de DAZN.

En clave verdiblanca, el Real Betis mantiene la cuarta plaza y sigue soñando en grande, aunque Fornals mandó un mensaje de cautela: "Ponernos techo en la jornada 11 creo que no nos beneficia para nada, no ayuda. Creo que hay que seguir en esta línea de los jugadores que juegan intentar darlo todo porque, gracias a Dios, el Betis juega cada tres días y el fútbol no espera a nadie. Intentar hacerlo lo mejor que puede uno cuando le toque y ayudando al equipo".

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Una salida complicada

De hecho, a Pablo Fornals le costó mucho salir del Málaga. No fue una decisión fácil, como ha llegado a reconocer en alguna que otra entrevista: "Ese día, delante de mis compañeros, me derrumbé porque había sido muy feliz y solo podía agradecer a todos el trato que me habían dado desde que llegué al primer equipo. La decisión de salir claro que fue difícil. Era un sitio donde estuve muy a gusto, pero era la oportunidad de volver a casa, jugar la UEFA, estar con mis padres otra vez. Llevaba ya años en Málaga, fui muy feliz y para nada fue fácil decir: 'Bueno, venga, me voy'", dijo mientras estaba en las filas del West Ham.

"Es el club que me dio la oportunidad, primero de todo con Manel Casanova, que en paz descanse; luego junto a Manel Ruano, con el que de vez en cuando aún charlo. Con él tuve años muy buenos en los que ganábamos casi siempre. Y luego el paso por el filial con Salva Ballesta y al primer equipo con Javi Gracia", llegó a reconocer, mostrando su agradecimiento al club que le dio la oportunidad de debutar en la élite.