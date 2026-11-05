Fran Fuentes 05 NOV 2026 - 12:30h.

El representante del jugador ha leído un comunicado momentos antes del funeral del futbolista

Luis García Plaza, emocionado tras lo de Jesús de Miguel, se acuerda de Owono: "No hagamos dos víctimas"

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La trágica muerte de Jesús de Miguel tras un choque con Jesús Owono sigue dando la vuelta al mundo. El mundo del fútbol se ha volcado, con numerosas muestras de afecto e incluso una campaña para ayudar a la familia del futbolista. En este sentido, algunos partidos se aplazarán en solidaridad con el jugador, aunque el grueso de la jornada se jugará, eso sí, guardando un minuto de silencio en memoria del jugador fallecido. Después de todos los mensajes de cariño y el apoyo generalizado ha tenido lugar el funeral en Navahermosa, su pueblo de nacimiento.

Momentos antes de celebrarse el entierro, el representante del jugador, Manuel Hernández, ha leído un comunicado de parte de la familia, que ha recogido el diario AS, en agradecimiento a las muestras de afecto llegadas desde todos los rincones del mundo. Estas han sido las palabras de la familia de Jesús de Miguel en reconocimiento al apoyo recibido.

Las palabras de la familia de Jesús de Miguel antes del funeral del futbolista:

"En estos momentos tan difíciles para nosotros queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús. No hay palabras para agradecer cada mensaje y cada gesto de afecto que nos está llegando. Gracias a los que se están acordando de él.

Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros. Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere. Entendemos el cariño y el interés y el apoyo que está despertando su pérdida y os estamos muy agradecidos.

Jesús deja un vacío imposible de llenar pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él. Gracias por quererle y por acompañarnos".