Kochorashvili acude al funeral de Jesús de Miguel y se ausenta en la última sesión antes del Alavés

Pepe Jiménez Sevilla, 05 NOV 2026 - 11:20h.

Pablo Blanco fue el otro representante del Sevilla en dicho acto

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El Sevilla ha completado este jueves su semana de preparación previa a la visita del Deportivo Alavés al Sánchez-Pizjuán y mientras los focos se centraban en la vuelta de Isaac Romero, el que no pudo aparecer en vídeos ni fotografías fue Giorgi Kochorahsvili, ausente con permiso del club para acudir al entierro de Jesús de Miguel, futbolista tristemente fallecido esta semana.

Tal y como ha explicado la entidad en su página web, "el georgiano, con permiso del club, estuvo en el funeral por Jesús de Miguel, junto a Pablo Blanco, embajador oficial del Sevilla FC".

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El pasado de Giorgi Kochorashvili con Jesús de Miguel

Cabe recordar que Giorgi Kochorashvili y Jesús de Miguel, el futbolista tristemente fallecido, compartieron vestuario durante la temporada 2022/23 en el Castellón, club en el que el ahora jugador del Sevilla estuvo cedido durante un curso.

Giorgi Kochorashvili disputó 40 encuentros con el Castellón en Primera RFEF, temporada en la que llegó Jesús de Miguel a dicho club a mediados de curso. A pesar de una pequeña lesión, el punta -como el georgiano- acabó siendo fundamental para la entidad, anotando seis goles, dos de ellos en la fase de ascenso.

Las opciones de Kochorashvili ante el Alavés

En términos deportivos y de actualidad, la presencia de Giorgi Kochorashvili ante el Alavés no corre peligro y lo lógico es que el mediocampista esté en la convocatoria e incluso, con serias opciones, en el once titular.

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Sin Isaac Romero al 100%, todo apunta a que Luis García Plaza modificará su sistema al 1-4-2-3-1 y podría volver a incluir al ex del Levante en su alineación, siendo Jon Guridi el principal competidor en este sentido para unirse a Lucién Agoumé y Fofana en mediocampo.

Todas estas dudas, y muchas más, las resolverá Luis García Plaza en sala de prensa este mismo jueves.