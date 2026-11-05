Pepe Jiménez Sevilla, 05 NOV 2026 - 10:47h.

Luis García Plaza, a pesar de ello, medita modificar su sistema ante el Alavés

García Plaza tiene deberes en el Sevilla: tres decisiones que debe tomar antes del Alavés

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Noticias positivas para el Sevilla en la última sesión de entrenamiento previa a la cita ante el Deportivo Alavés. Isaac Romero, que se marchó con molestias tras la cita ante el Getafe, se ha ejercitado este jueves con sus compañeros y da un paso adelante para estar disponible en el Sánchez-Pizjuán ante el equipo de Quique Sánchez Flores, hombre que le conoce a la perfección.

Tras toda una semana ejercitándose en solitario, Isaac Romero se probó este jueves junto a sus compañeros y podría ser parte de la convocatoria de Luis García Plaza ante el Deportivo Alavés, situación que deberá confirmar el propio entrenador en su comparecencia de prensa antes de anunciar la lista definitiva.

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De igual manera, tanto Kike Salas como Youssouf Fofana -que se fue con unas leves molestias de El Coliseum- se han ejercitado con sus compañeros y parece que no tendrán problema alguno en ser titulares este viernes en Nervión.

Luis García Plaza, a vueltas con su sistema

La reincorporación de Isaac Romero en esta última sesión de entrenamiento no descarta, eso sí, que Luis García Plaza vuelva al 1-4-2-3-1 ante el Deportivo Alavés.

Con el de Lebrija justito, el técnico tiene en el banquillo a Robbie Ure y Lucas Stassin para su delantera, hombres que aún desconocemos si son compatibles en el ataque blanquirrojo.

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Además de ello, el técnico podría buscar contar con algo de más fortaleza en el medio metiendo a Kochorashvili en el lugar de Isaac Romero o a Jon Guridi, que actuaría como mediapunta dejando que Fofana y Lucién Agoumé ocupen el doble pivote, situación repetida ya varias veces en Nervión.

Las otras dudas en el once del Sevilla ante el Alavés

Además de lo mencionado, habrá que esperar para saber si el entrenador introduce otros cambios en su alineación como la vuelta de Arouna Sangante al eje defensivo o incluso el retorno de Rubén Vargas a la banda derecha, donde Chidera Ejuke no estuvo demasiado acertado ante el Getafe.