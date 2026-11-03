Competicion:
El homenaje de Manu Carreño a Jesús de Miguel
El presentador deja a un lado la opinión mientras el fútbol llora la muerte del futbolista
El alcance del riesgo permitido, la clave sobre la implicación jurídica a la que se enfrenta Owono
La habitual disertación de Manu Carreño cada día en ElDesmarque cambia de tono. Hoy no toca levantar la voz para hablar de los árbitros, de Mourinho o de Lamine Yamal, hoy es diferente. El fútbol español llora la muerte de Jesús de Miguel desde dentro y en todas sus aristas, y en ElDesmarque hoy el tono es diferente en el presentador, que se acuerda del futbolista antes de entrar a hablar de ese chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba todos los exámenes.