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El homenaje de Manu Carreño a Jesús de Miguel

El homenaje de Manu Carreño a Jesús de Miguel
Manu Carreño, en ElDesmarque. ElDesmarque
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La habitual disertación de Manu Carreño cada día en ElDesmarque cambia de tono. Hoy no toca levantar la voz para hablar de los árbitros, de Mourinho o de Lamine Yamal, hoy es diferente. El fútbol español llora la muerte de Jesús de Miguel desde dentro y en todas sus aristas, y en ElDesmarque hoy el tono es diferente en el presentador, que se acuerda del futbolista antes de entrar a hablar de ese chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba todos los exámenes.

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