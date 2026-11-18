Pepe Jiménez Sevilla, 18 NOV 2026 - 09:29h.

El jugador del Betis respira tras una entrada que podría haberle provocado una lesión grave

Álvaro Fidalgo deja claro en México que no piensa en volver por ahora: "Es una cosa de locos"

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Álvaro Fidalgo y el Betis pueden respirar tranquilos. Aunque el susto aún permanece en el cuerpo horas después de recibir una durísima entrada con los tacos por delante, el ex de América volverá a Sevilla en las próximas horas tras completar su último compromiso con México sin rasguño alguno: "Podríamos no estar aquí hablando".

La imagen necesitó apenas unos segudos para recorrer todo México -e incluso España- y es que Álvaro Fidalgo recibió una increíble patada en su cita ante Jamaica que podría haberle costado una seria lesión.

Solucionada con una simple amarilla -situación totalmente incomprensible dada la agresividad de la jugada- nadie podía creer que el árbitro se quedase contento con su decisión y el propio Rafa Márquez, seleccionador mexicano, mostraba su indignación en sala de prensa. "Me extrañó. Hablé con el árbitro ahí al final, con el profe, y le dije que ya ni siquiera porque era como último hombre, pues no sé si llegaba yo a la pelota o llegaba el otro en la cobertura", decía.

El susto de Álvaro Fidalgo: "Gracias a Dios"

Por su parte, el mediocampista verdiblanco comentaba tras el encuentro que "ni siquiera por ser último hombre, creo que la entrada con la plancha a esa altura no se puede. Si me llega a pillar con la pierna un poco más apoyada, a lo mejor no estaríamos hablando ahora mismo aquí".

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"Gracias a Dios no fue nada; es fútbol, pasa en el campo, se queda en anécdota y a seguir", añadía poco después un futbolista que, sin lugar a dudas, fue de los más autocríticos con la actuación de México. "Creo que no hay que conformarse nunca. Es algo que Rafa quiere cambiar e insiste todo el rato en decirnos que hay que cambiar muchas cosas y la mentalidad. Hoy pasamos; era una obligación para nosotros pasar y todos lo sabemos, desde Rafa hasta todos nosotros", añadía antes de pasar a otra serie de temas.