El alivio de Álvaro Fidalgo tras el susto de la madrugada: "Podríamos no estar hablando aquí"
El jugador del Betis respira tras una entrada que podría haberle provocado una lesión grave
Álvaro Fidalgo deja claro en México que no piensa en volver por ahora: "Es una cosa de locos"
Álvaro Fidalgo y el Betis pueden respirar tranquilos. Aunque el susto aún permanece en el cuerpo horas después de recibir una durísima entrada con los tacos por delante, el ex de América volverá a Sevilla en las próximas horas tras completar su último compromiso con México sin rasguño alguno: "Podríamos no estar aquí hablando".
La imagen necesitó apenas unos segudos para recorrer todo México -e incluso España- y es que Álvaro Fidalgo recibió una increíble patada en su cita ante Jamaica que podría haberle costado una seria lesión.
Solucionada con una simple amarilla -situación totalmente incomprensible dada la agresividad de la jugada- nadie podía creer que el árbitro se quedase contento con su decisión y el propio Rafa Márquez, seleccionador mexicano, mostraba su indignación en sala de prensa. "Me extrañó. Hablé con el árbitro ahí al final, con el profe, y le dije que ya ni siquiera porque era como último hombre, pues no sé si llegaba yo a la pelota o llegaba el otro en la cobertura", decía.
El susto de Álvaro Fidalgo: "Gracias a Dios"
Por su parte, el mediocampista verdiblanco comentaba tras el encuentro que "ni siquiera por ser último hombre, creo que la entrada con la plancha a esa altura no se puede. Si me llega a pillar con la pierna un poco más apoyada, a lo mejor no estaríamos hablando ahora mismo aquí".
"Gracias a Dios no fue nada; es fútbol, pasa en el campo, se queda en anécdota y a seguir", añadía poco después un futbolista que, sin lugar a dudas, fue de los más autocríticos con la actuación de México. "Creo que no hay que conformarse nunca. Es algo que Rafa quiere cambiar e insiste todo el rato en decirnos que hay que cambiar muchas cosas y la mentalidad. Hoy pasamos; era una obligación para nosotros pasar y todos lo sabemos, desde Rafa hasta todos nosotros", añadía antes de pasar a otra serie de temas.