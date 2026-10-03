Álvaro Fidalgo deja claro en México que no piensa en volver por ahora: "Es una cosa de locos"
"Eso de que iba a volver, por ejemplo este verano, es mentira totalmente"
Álvaro Fidalgo reaparece y acumula críticas: "Debe jugar más en el Betis"
Álvaro Fidalgo fue el único fichaje del Real Betis Balompié en el mercado de enero del presente año, y aunque llegó con fuerza e incluso marcó en el derbi ante el Sevilla FC disputado en La Cartuja, lo cierto es que fue perdiendo protagonismo y en estos momentos está relegado a un papel secundario para Manuel Pellegrini.
En esas, el siempre animoso foco mediático mexicano se fijó en él y se especuló con un posible regreso a México, el país del que se ha naturalizado y con el que incluso ha disputado el Mundial, con la vitola de anfitrión. Algo que seguramente pocas veces habría imaginado de niño este asturiano. Sin embargo, en TV Azteca dejó claro que no piensa en volver, al menos de momento. “Por ganas, porque en algún momento me toque volver y eso, si, por supuesto que me encantaría. Pero eso de que iba a volver, por ejemplo este verano, es mentira totalmente, aparte vi que muchos lo dijeron, que hicieron programas y así, no, nada que ver”.
"Yo me he quedado sorprendido, aparte también voy a ser papá también en enero, y tengo a mi mujer, que tiene a la familia cerca. No era un momento ahora mismo para otro cambio otra vez", añadía el jugador, que no quiere salir de España otra vez en estos momentos.
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Cariño por el América y su salida. “Fue por diferentes motivos, personal, familiar, futbolístico. No me canso de decirlo que el América es todo en mi carrera. Si estoy viviendo la experiencia en Europa es en un porcentaje altísimo por lo que pasó con el 'Ame', y estaré eternamente agradecido toda la vida. Echaba de menos a la familia, había ciertas cosas que tenía que estar cerca de ellos, en motivos futbolísticos quería seguir intentando crecer en un club increíble que no para de crecer y sigue creciendo y creciendo... Los primeros dos meses llegué y a jugar, a jugar y a jugar y luego por la calidad y la competencia que hay de jugadores empezó a haber menos minutos. Sabía perfectamente que podía pasar, había jugadores lesionados cuando llegué. Y a partir de ahí a mejorar como jugador”.
El Betis, un club increíble. “Después de tantos años aquí ya me conocen un poco y saben que no doy mi brazo a torcer rápido, que no me rindo rápido. Aún me queda allí tiempo para seguir creciendo como jugador porque ahora soy futbolista de la selección y si quiero estar al máximo nivel y seguir creciendo tengo que seguir haciendo las cosas mejor. Me queda tiempo allí. Además, estoy en un club que es una cosa de locos, lo que se vive en el Betis a todos los niveles... Es increíble. Superó todas mis expectativas. Estamos en un año muy muy ilusionante, estamos haciendo un inicio de campaña impresionante y disfrutándolo”.