Redacción ElDesmarque Madrid, 04 NOV 2026 - 11:01h.

El balear explica qué le ha llevado a preparar su exhibición en Las Vegas y cuenta cómo es su relación actual con Roger Federer y Novak Djokovic

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El regreso de Rafa Nadal a una pista de tenis, aunque sea para disputar una exhibición como la que organizó en su academia, ha despertado de nuevo la ilusión de los aficionados. El balear ha anunciado que jugará el próximo 28 de febrero en Las Vegas, pero su objetivo va más allá de ese encuentro. Después de su retirada, quiere recuperar las sensaciones y volver a disfrutar del tenis. En una entrevista con AP News, el exjugador ha explicado por qué ha vuelto a entrenar, cómo está afrontando esta nueva etapa y ha hablado sobre su relación con Roger Federer y Novak Djokovic.

Rafa Nadal explica por qué ha vuelto a entrenar

"Prácticamente no había jugado al tenis hasta que hace un mes volví a coger la raqueta para la exhibición en mi academia", explicó Nadal. La posibilidad de competir en Las Vegas ha terminado convenciéndole porque le obligaba a volver a los entrenamientos. "Voy a jugar porque quiero disfrutar de la preparación que se exige y luego de la sensación de volver a jugar al tenis delante de un gran público. Esto lo hago por mí mismo, porque deseo disfrutar de este deporte de nuevo", reconoció.

El de Manacor también ha desvelado que se ha sometido a una operación en la mano derecha hace casi un año para tratar el dolor y recuperar movilidad. Estuvo cuatro meses dolorido y ahora asegura que golpea bien la pelota, aunque todavía necesita mejorar sus desplazamientos. "Necesito ir paso a paso para recuperar la forma. Si quiero evitar lesiones, mi cuerpo, que ya tiene unos años, necesita tiempo y paciencia", señaló.

La relación con Federer y la distancia con Djokovic

En la entrevista el extenista también ha hablado sobre su relación con Roger Federer. Nadal ha confirmado que mantiene un contacto semanal con el suizo y que han hablado de la posibilidad de organizar algún partido de exhibición juntos. "Estoy abierto a esa posibilidad y he mantenido largas conversaciones con Roger. Estamos en contacto prácticamente todas las semanas", contó. La situación es diferente con Novak Djokovic ya que cuando fue preguntado por la posibilidad de que los tres creen un grupo de conversación, Nadal fue claro: "No tenemos ningún grupo. Novak sigue compitiendo".