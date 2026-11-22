Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 21:26h.

Carlos Alcaraz suma ya 32 campeonatos en su carrera

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El palmarés de Carlos Alcaraz sigue creciendo y este domingo se ha proclamado por primera vez campeón de las ATP Finals al derrotar a Alexander Zverev por 2-6 y 6-7 (7) para conquistar uno de los pocos títulos que le faltan en su palmarés. En total son 32 títulos, además de la plata olímpica de París 2024, con apenas cuatro torneos que le restan por ganar y que podrían ser tres en apenas una semana si termina llevando a España a la gloria de la Copa Davis.

La conquista del Grand Slam al completo es una de las grandes gestas que ha obtenido el de El Palmar durante su carrera después de su victoria en Melbourne el pasado mes de febrero. Lo hizo además convirtiéndose, con 22 años, en el más joven de la historia en conquistar los cuatro grandes, sumando un Open de Australia (2026), dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos Open USA (2022 y 2025).

En cuanto a los Masters 1.000, son ya nueve títulos después de su victoria en París de hace unas semanas en el último de este 2026. Junto a él, ha vencido por dos veces en Indian Wells (2023 y 2024) y en Madrid (2022 y 2023) y una en Miami (2022), Montecarlo (2025), Roma (2025) y Cincinnati (2025).

A las ATP Finals recién conquistadas, los siete Grand Slam y los nueve Masters 1.000, Carlos Alcaraz tiene que sumar otros 13 títulos de menor puntuación para el ránking. Ahí están 11 ATP 500 (Barcelona 2022 y 2023, Queen's 2023 y 2025, Tokio 2025 y 2026, Río de Janeiro 2022, Hamburgo 2022, Pekín 2024, Róterdam 2025, Doha 2026 y Viena 2026) y dos ATP 250 en el inicio de su carrera (Umag 2021 y Buenos Aires 2023). Las Laver Cup de 2024 y 2026 completan su palmarés.

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Los títulos que le faltan a Carlos Alcaraz

Con todo esto ya en su bolsillo, a Carlos Alcaraz aún le quedan varios retos por delante en su carrera, arrancando por la Copa Davis. Esta semana, el murciano buscará su primera Ensaladera en un torneo que España no conquista desde 2019 y que se escapó en la final del año pasado ante Italia.

Más tendrá que esperar, hasta Los Angeles 2028, hasta poder lograr el oro olímpico que Novak Djokovic le arrebató en la final individual de París 2024 y que tampoco pudo conquistar en el dobles con Rafa Nadal. Los otros títulos que aún tiene entre ceja y ceja el de El Palmar son los Masters 1.000 de Canadá y Shanghái, los únicos que aún tiene pendientes.