Alberto Cercós García 21 NOV 2026 - 19:06h.

Este domingo, Carlos Alcaraz jugará la final de las ATP Finals ante Zverev o Medvedev

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Carlos Alcaraz vuelve a sonreír. El tenista murciano se ha ganado un billete para la final de las Finales ATP después de superar a Ben Shelton en un partido muy exigente que tuvo que remontar y que terminó resolviendo en el desempate del tercer set. Una victoria que vale mucho más que el pase a la final, especialmente después de los problemas físicos que han condicionado su última semana. El propio Alcaraz quiso despejar las dudas sobre su estado y dejó un mensaje tranquilizador: "Físicamente me he encontrado muy bien. Hoy no era momento de especular, no era momento de ir con dudas. Había que ir a por todas y ver cómo me sentía".

El español reconoció en rueda de prensa que la molestia en la pierna todavía le obliga a tomar ciertas precauciones, aunque también está aprendiendo a gestionar mejor sus esfuerzos sobre la pista. "Quizás no he hecho el loco como podía haber hecho en otro momento si no hubiese tenido la pierna", explicó. Una circunstancia que incluso considera positiva para su evolución como tenista: "Me ha ayudado a entender un poquito cómo debo ir a muchas bolas cuando esté sano. Quizás no tengo que hacer el loco ni correr ciertas bolas imposibles para estar bien físicamente".

Nueva final para Carlos Alcaraz

Ahora, el murciano tiene por delante una oportunidad de oro para conquistar uno de los grandes títulos que todavía se le resisten. Será su segunda final de las ATP Finals, después de perder la del pasado año frente a Jannik Sinner. "Es uno de los torneos más importantes del calendario y mañana tengo la última bala después de una semana maravillosa", reconoció. Su prioridad pasa por recuperarse junto a su fisioterapeuta y llegar en las mejores condiciones posibles. "Me siento genial, moviéndome con intensidad, aunque probablemente sin exigirme hasta el límite", insistió.

La otra incógnita está en la Copa Davis. Alcaraz evitó confirmar su presencia en Bolonia la próxima semana y reconoció que cada día dispone de menos margen para recuperarse y adaptarse a las circunstancias. "Después de la batalla de hoy me encuentro bien. Vamos a utilizar cada minuto y cada hora para recuperar, hacer las cosas bien y estar lo mejor posible mañana", sentenció.