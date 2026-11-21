Joaquín Anduro 21 NOV 2026 - 16:48h.

Carlos Alcaraz buscará su primer título en las ATP Finals

Carlos Alcaraz, obligado a jugar para poder retirarse: la sorprendente norma de las ATP Finals

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La lesión que ha lastrado por momentos a Carlos Alcaraz en las ATP Finals ha quedado atrás y el murciano ya está en la final por segundo año consecutivo tras vencer a Ben Shelton por 3-6, 6-3 y 7-6. Después de vencer a Cobolli ya con problemas físicos, el de El Palmar ha tenido que sufrir este sábado en Turín para remontar el primer set en contra y vencer finalmente en el tie-break del tercero al estadounidense para citarse con Alexander Zverev o Daniil Medvedev.