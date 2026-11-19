Javi Rayo 19 NOV 2026 - 09:21h.

Pedro Sánchez jugó en las categorías inferiores del Estudiantes hasta los 21 años

La curiosidad deportiva del cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo: árbitros de baloncesto medirán los tiempos de intervención

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Pedro Sánchez se ha vuelto a poner la camiseta del Estudiantes, eso sí, no para jugar un partido de baloncesto. El presidente del Gobierno ha anunciado la creación de un nuevo Bono Joven de deporte en caso de que salga relegido presidente en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre. El líder del PSOE se ha vuelto a enfundar la que fue su elástica hasta los 21 años para anunciar esta medida de la que podrían beneficiarse los jóvenes entre los 18 y los 25 años. "Si tienes entre 18 y 25 años tengo una propuesta para ti. El Bono Joven de deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito. Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, todo el mundo votando", explica Pedro Sánchez mientras bota un balón de baloncesto, su deporte favorito.

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.