Joaquín Anduro 20 NOV 2026 - 15:43h.

Alcaraz se cita con Ben Shelton en semifinales

Carlos Alcaraz, obligado a jugar para poder retirarse: la sorprendente norma de las ATP Finals

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Los problemas físicos no frenan a Carlos Alcaraz y el murciano ha vencido este viernes a Flavio Cobolli por 6-4 y 6-1 para avanzar invicto a las semifinales de la ATP Finals. A pesar de jugar con protección en el isquiotibial y la rodilla derecha, superó al tenista local desplegando un gran tenis para citarse con Ben Shelton en semifinales entre la admiración de su rival y la grada turinesa.

El de El Palmar se enfrentará el próximo sábado en semifinales al estadounidense Ben Shelton, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero, y busca conquistar un torneo que aún falta en su extenso palmarés; el italiano, por su parte, abandona el torneo en blanco tras caer también ante el ruso Daniil Medvedev y el estadounidense Frances Tiafoe.

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El encuentro, intrascendente en lo deportivo debido a que el español estaba clasificado matemáticamente como primero y el italiano eliminado, duró una hora y cinco minutos, en los que Alcaraz, que no cedió un set en sus tres encuentros hasta ahora, doblegó a su rival y despejó dudas.

Carlos Alcaraz reconoce sus problemas con la lesión

"He intentado jugar de la forma más agresiva posible, golpeando la pelota tan fuerte como podía e intentando moverme lo menos posible", dijo, todavía sobre la pista.

Cobolli se fue de un torneo en el que debutaba con mucha ilusión con el casillero a cero. Sucumbió ante todos sus rivales, no se encontró y cierra una temporada positiva para él, en la que acabó entre los diez primeros por primera vez en su carrera y ganó el título en Acapulco.

Alcaraz, que, pese a los cuatro meses de baja por lesión, se hizo esta temporada con el Open de Australia, los torneos de Doha, Tokio y Viena, y el Masters 1.000 de París, brilló de nuevo y está a dos partidos de hacerse con la también conocida como Copa de Maestros, aunque pendiente de su isquio.