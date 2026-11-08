Carlos Alcaraz arrolla a Ben Shelton en París y confirma que está de vuelta

Alberto Cercós García 08 NOV 2026 - 17:26h.

El murciano vence 7-6 y 7-5 la final del Master 1000 de París

La emoción del Bernabéu con el himno de España justo antes del Belgans-Falcons

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Carlos Alcaraz se alzó con el Masters 1.000 de París tras derrotar al estadounidense Ben Shelton, 7-6 (5) y 7-5, y se convierte en el segundo español, tras David Ferrer, que se alza con el más prestigioso torneo bajo techo del circuito. El número 3 del mundo, de 23 años, encadena nueve victorias consecutivas y dos títulos, Viena y ahora París, en un final de temporada explosivo tras cuatro meses alejado de las pistas por una lesión de muñeca. Aquel reposo se ha traducido ahora en frescura para el murciano, que en otras ediciones había llegado tocado al final del curso y que esta vez pudo rayar a un gran nivel y sumar el título número 29 de su carrera, el quinto del año y el noveno Masters 1.000.

Dos torneos antes de la lesión, el Abierto de Australia y Doha, y tres después, Tokio, Viena y ahora París, que era la última oportunidad que tenía de sumar un Masters 1.000 este año y encadenar cinco consecutivos con títulos en la segunda categoría del circuito, algo que solo el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal han conseguido en el pasado.

La rabia con la que celebró el título, abrazándose a su equipo y a sus padres, es proporcional a las ganas que tenía a una cita en la que siempre había llegado fuera de forma y en la que su mejor actuación hasta el momento habían sido unos cuartos de final que tuvo que abandonar lesionado. Alcaraz conquistó una pista que no se le da bien a los españoles. Catorce años después de la victoria de Ferrer, Alcaraz triunfó donde Djokovic reinó siete veces y Nadal se quedó en la final. El murciano atesora ya siete de los nueve Masters 1.000, solo se le resisten Canadá y Shanghái.

El camino del español no fue sencillo, sobre todo porque tuvo que levantar dos bolas de partido en cuartos de final ante Taylor Fritz y porque en la final se vio las caras ante su verdugo en el pasado Abierto de Estados Unidos. Aquel duelo, que Alcaraz afrontaba recién superada la lesión, se saldó en cinco trepidantes sets y cuatro horas y media de tenis que acabaron de madrugada. Desde entonces se ha puesto más a punto y su tenis ha recuperado parte del brillo que ha jalonado su carrera, sin perder nada de su capacidad de salir victorioso de las situaciones más complejas.