Jugará este viernes ante Flavio Cobolli para no quedar eliminado

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Carlos Alcaraz sigue en Turín. El tenista español se ha sometido a pruebas médicas este jueves para evaluar sus molestias en el isquiotibial izquierdo, lo que le colocaba el cartel de duda de cara al partido ante Flavio Cobolli de este viernes en las ATP Finals. Finalmente, el murciano ha decidido seguir compitiendo, al menos de momento, y se presentará en la pista para el duelo ante el italiano para no quedar eliminado.

Según informa la Cope, "las pruebas médicas han ido bien" y Alcaraz competirá ante Cobolli. A partir de ahí, dependiendo de su estado físico y de sus sensaciones sobre la pista, evaluará su continuidad en la competición.

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Qué le pasa a Carlos Alcaraz

El murciano tenía programado este jueves un entrenamiento a las 13:00 horas con la joven promesa brasileña Guto Miguel, pero la organización lo eliminó de la programación un minuto antes del inicio previsto, cuando los aficionados ya estaban esperando su ingreso en la pista.

En lugar de acudir a entrenar, Alcaraz se sometió a una resonancia magnética para evaluar sus molestias en el isquiotibial izquierdo, que arrastraba desde el partido ante Alexander Zverev de este mismo miércoles, en el que se impuso por 6-2 y 6-4 pese a sus problemas físicos.

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El español, que ya está clasificado para las semifinales de las ATP Finals haga lo que haga este viernes ante Cobolli, brilló en sus dos primeros partidos ante Frances Tiafoe y Daniil Medvedev, pero quedaría eliminado del torneo si no se presenta al partido ante Cobolli.

Si, por el contrario, juega con normalidad o comienza el partido y después se retira por precaución, podría disputar igualmente las semifinales, siempre que obtenga la autorización médica.