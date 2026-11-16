Alejandro Davidovich explica por qué no jugará la Copa Davis con España y Ferrer anuncia su sustituto

María Trigo 16 NOV 2026 - 10:49h.

La Final a 8 de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia (Italia) del 24 al 29 de noviembre

Así ha sido el reencuentro entre Carlos Alcaraz y Ferrero un año después de su separación

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Cambio en la convocatoria de España para la Final a 8 de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia (Italia) del 24 al 29 de noviembre. Alejandro Davidovich Fokina se cae por unos problemas de espalda y el joven Dani Mérida (22 años) le sustituye para acompañar a Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Marcel Granollers y Pedro Martínez. Una noticia negativa para los intereses de España, pues Foki había acabado el año compitiendo a un nivel muy alto y su último partido fue para ganar el Máster 1.000 de Shanghai.

La RFET informó de la noticia y el propio Davidovich escribió un largo comunicado explicando lo sucedido. Cabe recordar que antes de que David Ferrer diera la lista definitiva de la selección española, él fue dejando algún que otro polémico mensaje mientras iba ganando partidos.

El mensaje completo de Alejandro Davidovich

"Hola a todos, Después de valorarlo mucho junto a mi equipo y de intentarlo hasta el último momento, lamentablemente tengo que anunciar que no podré estar en la Copa Davis. Como muchos sabéis, esta temporada no ha sido fácil a nivel físico y las lesiones me han obligado a parar en varios momentos. Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir. Me duele especialmente no poder representar a mi país en una competición tan especial y única, que llevo viendo y soñando con disputar desde que empecé a jugar al tenis. Era algo que me hacía muchísima ilusión.

Quiero agradecer a la Federación, a todas las personas involucradas, al capitán David Ferrer y a todos mis compañeros por la confianza, la comprensión y el apoyo. Estaré animando desde casa y apoyándoos como uno más. Ahora toca centrarse en la recuperación, seguir trabajando y hacer todo lo posible para volver más fuerte y estar preparado para representar a mi país en 2027. Gracias a todos por vuestro cariño y apoyo".