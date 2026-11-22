Alberto Cercós García 22 NOV 2026 - 21:49h.

Carlos Alcaraz se emociona recordando uno de los consejos más importantes que le dio su abuelo

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Carlos Alcaraz ya tiene en sus vitrinas uno de los títulos que más se le resistían. El tenista español conquistó por primera vez las Finales ATP tras imponerse a Alexander Zverev en la gran final de Turín, poniendo el broche de oro a una semana de muchísimo nivel. Un triunfo muy especial para el murciano, que no pudo contener la emoción al recordar a su familia y, especialmente, a su abuelo, una de las personas que más le han marcado durante su trayectoria deportiva.

Todavía sobre la pista, Alcaraz explicó el significado que tenía levantar la Copa de Maestros y desveló el consejo que siempre ha recibido de su abuelo. Unas palabras que necesitaba poner en práctica en una final de máxima exigencia y que resumen buena parte de su manera de entender el tenis. "Significa muchísimo para mí. Creo que, en la final de hoy, necesitaba poner en práctica las tres 'C', esas que mi abuelo siempre me dice que debo tener y demostrar cada vez que salto a la pista, en cada partido y en cada entrenamiento", reconoció.

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El tenista quiso dedicarle también unas palabras a sus abuelos, conscientes de que estaban siguiendo desde casa uno de los momentos más importantes de su carrera. "Él está viéndome desde casa, así que quiero decirles a mis abuelos que los quiero mucho. Sé que están viendo esto desde casa. Y, en español, las tres 'C' son: cabeza, corazón y cojones. En inglés: head, heart, balls", explicó, visiblemente emocionado. Una filosofía sencilla, pero cargada de significado, que ha acompañado al murciano desde sus primeros pasos en el tenis y que volvió a cobrar protagonismo en el momento decisivo.

Alcaraz cumple un objetivo que perseguía desde hace tiempo

La victoria supone cumplir un objetivo que llevaba persiguiendo "desde hace muchísimo tiempo". El español reconoció que no había sido una semana sencilla, pese al extraordinario tenis que había desplegado. "Ha habido problemas, ha habido dificultades, hemos pasado por momentos muy difíciles", señaló, antes de agradecer el apoyo de su equipo, sus amigos y su familia. Todos ellos, según explicó, han contribuido a que pudiera sentirse bien y competir a su mejor nivel. "Hemos puesto todo lo que ha estado en nuestra mano para tener una oportunidad buena y yo creo que me las he ganado y, sobre todo, he ido a por ellas en todo momento".