Basilio García Sevilla, 14 OCT 2026 - 11:41h.

El hijo del expresidente desvela un nuevo interés por comprar el Sevilla

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Aunque el proceso de compra parece aletargado mientras el equipo funciona en este inicio de temporada, el Sevilla FC sigue en venta. No se conocen demasiadas noticias al respecto, pero sí que llama la atención el último posible interés que se ha desvelado. Víctor de Aldama, conocido por su papel como conseguidor en los casos de corrupción relacionados con José Luis Ábalos, Koldo García y en una trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, habría intentado comprar el club nervionense.

Así lo ha desvelado Luis Cuervas del Real en Sevillanía. El hijo de expresidente, exconsejero y delegado UEFA explicó en la última entrega del programa que comanda Rafael Almansa que Aldama llegó a negociar con José Castro para la compra del Sevilla, aunque la operación finalmente no se llevó a cabo. “Salieron una serie de cosas en la auditoría que no gustaron y por eso no se cerró la operación”, expresaba Cuervas del Real.

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Por su parte, Gonzalo de la Haza, presente en la mesa y que también tuvo acceso a la información, dio algún detalle más sobre el posible interés del que fuera propietario del Zamora CF en hacerse con la entidad de Nervión. “Tuvieron intención de comprar el Sevilla, tenía un equipo, hizo una auditoría y las cuentas no le salían. Había cosas extrañas en esas cuentas que no se las aclaraban y se echaron para atrás”.

La relación de Aldama con el fútbol

Curiosamente, Aldama vendió la propiedad del Zamora al Grupo Páez, comandado por Francisco Javier Páez, sobrino de Manuel Ruiz de Lopera y tertuliano habitual en Sevillanía. Su intención, según pareció, fue hacerse con el Sevilla, pero no terminaron de cuadrarle los números y se quedó en una intentona sin final feliz.

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