Antonio Lappi reaparece: "Si me dan la oportunidad, no la voy a desaprovechar"
El empresario continúa, parece, interesado en la compra del Sevilla
Antonio Lappí habría rechazado ser vicepresidente del Sevilla
Antonio Lappi reaparece. El empresario sevillano, cara visible de la conocida Tercera Vía, ha intervenido en un podcast meses después de su último intento para adquirir al Sevilla y ha dejado claro que, si tiene oportunidad, no piensa desaprovecharlo.
"Están recortando gastos. Esto no anda, así no anda. A mí, si me dan la oportunidad, créeme que no lo voy a desaprovechar", dice tajantemente en un avance ofrecido este miércoles del podcast que se publicará este jueves en Compagio Podcast.
"Yo sé lo que tendría que ser. Y yo sé con quién tengo que ir. Yo tengo un nombre de apoyo", sigue contando el empresario antes de comparar la situación del Sevilla con un gigante como el Real Madrid. "Ellos compran el nueve y hacen marketing. Nosotros tenemos que hacer marketing para ver si compramos un nueve".
En una conversación en la que parece que Lappi tratará con profundidad diversos temas, el principal responsable de La Tercera Vía dice que "me sorprende todo lo que está pasando. Donde no hay oferta, donde el precio y el valor no se encuentran, hay unas participaciones que están llevadas por un oligarca o no sé quién, que es ruso y que no pertenece a nada de esto", comenta.
Será este jueves cuando se conozca la charla completa y se podrá desgranar mucho más una conversación que promete revolucionar nuevamente el tema de la venta del Sevilla FC, situación que parece bloqueada desde que se rechazó la oferta promovida por Sergio Ramos.