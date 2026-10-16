Basilio García Sevilla, 16 OCT 2026 - 11:29h.

Luis García Plaza espera que participe con normalidad en la sesión del sábado y entre en la lista

Las opciones de Giorgi Kochorashvili en el Santiago Bernabéu

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El Sevilla FC prepara el exigente partido del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, en una semana que ha estado especialmente cargada de malas noticias en forma de lesiones. Comenzó con la luxación de hombro de Miguel Sierra, continuó con la lesión muscular de Jon Guridi y sigue con la situación de Giorgi Kochorashvili, cuya participación en el choque ante el Real Madrid está en el aire.

El georgiano ha vuelto a trabajar al margen este viernes en la sesión del primer equipo. Tanto Kocho, como Marcao, como Miguel Sierra, como Guridi han estado presentes en la charla inicial de Luis García Plaza, pero los cuatro se han retirado a trabajar en su recuperación y no han entrenado con el resto de sus compañeros.

De todos ellos, solo el ex del Levante tiene opciones de estar el domingo en Chamartín. Según las estimaciones del club, si todo marcha como se espera, Kochorashvili participará en el entrenamiento de este sábado y estará listo para entrar en la convocatoria y viajar a la capital de España. El equipo viajará en avión y el despegue está programado para las 17.15 horas. Cada minuto cuenta.

Las alternativas de Luis García Plaza

Desde el partido ante el Levante, en el que fue sustituido en los minutos finales, el georgiano no ha participado en los entrenamientos durante toda la semana por las molestias que arrastra. Luis García Plaza le tiene entre algodones, pues con la baja confirmada de Guridi se le queda el centro del campo muy corto para afrontar el partido ante los de Jose Mourinho.

En los últimos partidos, el madrileño ha colocado tres centrocampistas juntos: Agoumé, Fofana y Kocho, dando entrada habitualmente a Jon Guridi para refrescar la zona. Sin el vasco prácticamente no tendrá relevo, aunque es más que probable que Nico Guillén vuelva a dar el salto al primer equipo y entre en la convocatoria para Madrid. El onubense y Jesús Cruz han sido los únicos jugadores del Sevilla Atlético que han participado en la sesión de este viernes. Por su parte, los que apuntan a entrar con total normalidad son Rubén Vargas y Lucas Stassin, con muchas opciones de tener minutos en el coliseo blanco.

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Este sábado, el equipo volverá a entrenar y será el momento clave para conocer si el jugador que ha llegado este verano del Sporting de Portugal entra o no en la lista de convocados. Después del partido en Madrid, el equipo no volverá a jugar hasta el lunes 26 de octubre, por lo que habrá tiempo de sobra para cualquier recuperación que se precie.