Joaquín Anduro 19 OCT 2026 - 00:10h.

Mourinho no entiende las quejas en el Sevilla

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha comparecido en sala de prensa tras la victoria por 4-1 frente al Sevilla y respondió a las quejas del equipo hispalense en general y Luis García Plaza en particular sobre la posible expulsión de Arda Güler insistiendo en que no ha visto una toma buena. El portugués, que valoró también la polémica del Betis-Barcelona, se mostró sorprendido por estas quejas desde el rival aunque entiende al técnico del cuadro andaluz por la polémica después de la goleada.

José Mourinho, sobre la polémica del Real Madrid-Sevilla:

Quejas de Luis García Plaza sobre el arbitraje: "Cuando yo a la primera pregunta de la rueda de prensa me preguntan por Luis García Plaza, no quiero escapar de la pregunta que para vosotros es la gran polémica, yo quiero escapar de comentar las palabras d Luis. De eso quiero escapar. Mi relación con la situación es que nadie me ha conseguido hacer ver lo que dicen que ha pasado. No tengo una única imagen. He pedido imágenes de la tele, imágenes a mis analistas que tienen la cámara táctica, que muchas veces se consiguen ver cosas que no se ven en la retransmisión y no he conseguido ver ninguna imagen de las cosas que están hablando y que han molestado a Luis. No h conseguido verlo. Digo con toda la honestidad que si un día pasa algo que yo creo que nos ha beneficiado, no tendré ningún tipo de problema en salir y decirlo pero creo que nos va a pasar muchas más veces lo opuesto porque esa es la tendencia natural de las cosas. Gran partido del Real Madrid, gran victoria y no he visto nada absolutamente nada. Si hasta el sábado cuando tengamos la rueda de prensa de LALIGA, alguien me hace llegar una imagen clara y objetiva de algo que yo no he visto y que mi jugador m dice que tampoco ha pasado, ahí estaré. Pero, de momento, nada".

Temor por la expulsión de Arda pensando en el Clásico: "Yo no he pensado en el Clásico ni un minuto, he pensado en ganar este partido. Con Luis lo entiendo porque un entrenador que pierde de cuatro y le dan la oportunidad de hacer cuatro o cinco preguntas sobre un caso que no es caso, para él es fantástico porque le da la oportunidad de hablar de otra cosa. Pero continúo diciendo, miedo de perderle, ¿por qué? Cuando la situación ha pasado yo he tenido a mi lado con Pedro y le he dicho que quiero ver y no he visto nada. Después nos quedamos siempre con la dudad de si hay otras cámaras que lo hacen ver... hasta ahora, nada".