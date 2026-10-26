Redacción ElDesmarque Madrid, 26 OCT 2026 - 14:08h.

La monitorización de probabilidades que hace Betfair ha disparado sus opciones ante la posibilidad de que repita un episodio similar al de Rodri en 2024

El madridismo tira de ironía y responde a los culés que vaticinaron una goleada en el Clásico: "No les da"

Compartir







El Balón de Oro 2026 podría sufrir un vuelco similar al que en 2024 acabó dándole el galardón a Rodri por delante de Vinicius Junior. Aquel día, en la mañana del evento, comenzaron a crecer con fuerza informaciones que señalaban al español por delante del brasileño, aunque sólo unos días antes parecía claro que sería Vinicius el ganador. Esta vez podría pasar algo parecido con Mbappé, al que diversas filtraciones han empezado a dar fuerza como una opción sería a llevarse el galardón que se entrega esta noche en Londres, algo que ha hecho que se disparen sus probabilidades hasta un… ¡407,8%!

La monitorización diaria que hace Betfair de las probabilidades sobre este evento han sufrido en las últimas horas un vuelco que sonríe a Mbappé, pero que no deshace el panorama global de un galardón que sigue teniendo a Harry Kane como favorito. Ocurre que, hasta hace unos días, ese favoritismo lo compartía con Lamine Yamal, ahora algo más descolgado en favor de un Mbappé que ha visto como pasa de tener un 4,35% de probabilidades hace solo una semana a tener ahora rozar el 22%.

PUEDE INTERESARTE Los dos fichajes del Real Madrid que quedan señalados por Mourinho

La fuerza del movimiento se entiende mejor si se compara con su trayectoria anual: Mbappé ha promediado un 9,38% de opciones durante 2026 y llega a la gala con un 22,09%, más del doble de su media del año. Nunca había estado tan fuerte. De hecho, acumula más opciones que Lamine, Messi y Rodri juntos. Los tres acumulan un 15,29%. Eso sí, Kane sigue siendo el favorito, con una probabilidad del 49,10%. Mbappé es el segundo y Lamine, el tercero, con una probabilidad del 12,05%. Esta tabla muestra la evolución de los últimos 7 días de estas probabilidades y los jugadores que más han crecido.

El ejemplo de 2024

Este vuelco en la monitorización forma parte del proceso de análisis que tiene en cuenta factores como los criterios de votación, los títulos, las estadísticas individuales, pero también factores deportivos o señales informativas relevantes. Este salto, por tanto, no responde a nuevos méritos deportivos (el periodo evaluable ya está cerrado desde hace casi un mes), sino a una revalorización de las expectativas sobre el resultado provocada por nuevas señales informativas y por el precedente de vuelcos de última hora en ediciones anteriores.

En septiembre de 2024, se situaba a Vinicius como claro favorito al premio, por delante de Rodri. El vuelco definitivo no trascendió hasta el mismo día de la gala, cuando el Real Madrid canceló su viaje a París al conocer que el brasileño no sería el ganador. Algo que podría suceder ahora, más con este Balón de Oro, quizá el más ajustado de los últimos tiempos.

El Balón de Oro más ajustado de los últimos tiempos

Porque a lo largo del año, el análisis de probabilidades ha mostrado una enorme volatilidad basada en la ausencia de un candidato claramente encuadrado dentro de los criterios del premio. Por ejemplo, Karry Kane destaca en méritos individuales, pero no termina de encajar en los de títulos de sus equipos. Con el Bayern ganó Bundesliga y Copa Alemana, pero no logró los grandes títulos de Champions o Mundial. Aun así, el ariete ha mantenido una regularidad que lo ha hecho ser el favorito casi durante todo el año al premio, con una media de 25,7% de opciones a lo largo de todo el curso.

Algo parecido ha sucedido con Lamine, campeón del mundo con España y de Liga con el Barça, pero con un peso menos espectacular en lo numérico que Kane. Eso le ha dado una enorme volatidad. Empezó como el máximo favorito en marzo (18,52%), tocó suelo a inicios de julio (4,29%) y se disparó con el cierre de las votaciones (34,71%).

En el caso de Mbappé destacan sus registros individuales, especialmente en el Mundial, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del campeonato. De hecho, el 10 de julio era el máximo favorito al Balón de Oro con una probabilidad del 19,37%. Pero se quedó lejos de las expectativas colectivas con Francia. Y eso, sumado a un año en blanco en el Real Madrid, le fue restando opciones… hasta ahora, que podría ser la gran sorpresa de la gala de esta noche. Un análisis medio de la evolución de todos los candidatos a lo largo del año deja a Kane como destacado, pero no muy lejos de Mbappé y Lamine, aspirantes esta noche al favoritismo.