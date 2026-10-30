Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 19:39h.

Así salen Íñigo Pérez y Sergio García

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El Villarreal CF y el RCD Espanyol dan inicio a la jornada 11 de LALIGA EA Sports este viernes en La Cerámica en un encuentro marcado por la presencia de Sergio García en el banquillo perico ante la destitución de Manolo González y a la espera de que Éder Sarabia se haga cargo del equipo. El técnico del filial buscará dar la sorpresa ante los de Íñigo Pérez, que quieren encontrar la regularidad liguera antes de la Champions, en un encuentro con estas alineaciones confirmadas.

En el Villarreal, Íñigo Pérez llega con bajas en la medular ya que Juan Foyth, a última hora, Nathan Saliba e Ilias Akhomach se pierden el encuentro por lesión y Pape Gueye está sancionado por la roja que vio el pasado fin de semana en Mestalla. Esto provoca que sea Carlos Macià el que acompañe a Santi Comesaña en la medular de nuevo acumulando ya tres titularidades consecutivas en el centro del campo.

Muchos cambios con respecto al último once del Villarreal que consiguió una cómo goleada por 0-5 ante el Manacor en la primera ronda de la Copa del Rey. El propio Macià será uno de los pocos que repita en el once titular de este viernes junto a Santiago Mouriño, Pau Navarro y Sergi Cardona, que tampoco disputaron el encuentro completo en tierras baleares.

Sergio García, entrenador del filial, se hará cargo del Espanyol en una situación que podría repetirse también la próxima semana ya que Éder Sarabia arrastra una sanción de la temporada pasada y tendrá que postergar su debut como perico hasta después del parón. El entrenador que llega para sustituir a Manolo González es una de las bajas, por tanto, para un encuentro en el que tampoco estarán, por lesión, Jofre Carreras y Kike García.

Además de ellos, el campeón de la Eurocopa 2008 tampoco ha contado con Andoni Gorosabel, Clemens Riedel, Urko González de Zárate ni Álex Calatrava por decisión técnica. Esto ha provocado que el técnico espanyolista haya llamado hasta a cuatro jugadores del filial que tan bien conoce, dándole la oportunidad a Alejandro Santiago para que juegue de inicio en La Cerámica junto a otra sorpresa como Rafel Bauzá en la medular.

Alineaciones confirmadas del Villarreal-Espanyol

XI del Villarreal: Peter Gulácsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Carlos Macià, Santi Comesaña, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

XI del Espanyol: Ángel Fortuño; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Leandro Cabrera, Roger Hinojo; Rafel Bauza, Edu Expósito, Alejandro Santiago, Javi Hernández, Bryan Zaragoza; Roberto Fernández.