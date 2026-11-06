David Torres Valencia, 06 NOV 2026 - 16:55h.

Javier Aguirre: "Mbappé tiene un uno contra uno indefendible, pero trataremos que no esté cómodo ni él ni nadie del Madrid"

La gran duda es si formará con cinco atrás y si juegan Rioja o Mayol

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Javier Aguirre no suele dar puntada sin hilo. En la rueda de prensa previa al último Valencia CF-Real Madrid que se disputará en Mestalla, el técnico mexicano dejó varias pistas sobre sus planes para el encuentro. Algunas de sus respuestas permiten intuir qué futbolistas tienen más opciones de entrar en el once y dónde mantiene todavía las dudas.

Durante la semana, El Vasco estudió la posibilidad de reforzar la defensa con una línea de cinco para contener el potencial ofensivo del Real Madrid. Si es así, Arnau Martínez -titular en Elche como lateral- se disputará el puesto con De Haas. Mientras, en ataque, la principal incógnita está entre Sadiq y Rioja. El delantero nigeriano llega reforzado después de marcar el gol de la victoria en Elche y convertirse en el máximo goleador valencianista. El resto del equipo apunta a mantener una estructura con Guido, Mayol y Javi Guerra en el centro del campo, un planteamiento que podría dejar fuera a Rioja.

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A falta de confirmación oficial, qué mejor que leer entre líneas a Javier Aguirre para aventurarse con su posible alineación. Estas fueron algunas de las declaraciones más reveladoras del entrenador sobre los protagonistas.

Sadiq, un jugador especial para Aguirre

"Es un personaje, un buen muchacho, de buen corazón, bondadoso, generoso… es un jugador especial. Hace cosas de jugador grande. Estoy muy contento, vamos a ver si nos da más alegrías como la del otro día".

El gol de Elche ha cambiado el escenario de Sadiq. Aguirre ha encontrado en el nigeriano una alternativa ofensiva que llega con confianza y que podría tener continuidad ante el Real Madrid. Sus palabras reflejan la satisfacción del técnico con un futbolista al que ha recuperado para la causa.

Aaron Mayol, con muchos números para jugar

"Puede aportar piernas. Es un jugador con mucho talento y gran físico. Es excelente, está empezando su carrera y va a darle muchas alegrías al Valencia CF y a España en general. Es jugador de grandes ligas, de Selección. Esperó su oportunidad y la aprovechó. Tiene muchos números para jugar".

Es una de las declaraciones más significativas de la comparecencia. Aguirre apuesta por el físico y el despliegue de Mayol para un partido que exigirá mucho trabajo en el centro del campo. El canterano se ha ganado la confianza del entrenador y sus palabras apuntan directamente a una posible titularidad. Su presencia junto a Guido y Javi Guerra gana fuerza.

Sato tiene una oportunidad por delante

"Es un jugador que es joven y yo le exijo que compita mejor. Es muy buen jugador con balón. Muestra personalidad, pero ahora le falta lo mismo sin balón y lo está mejorando. Valoro mucho que hace esfuerzo por estar aquí. Es un jugador que merece una oportunidad y la va a tener".

Aguirre no esconde que todavía quiere más de Sato, especialmente en el trabajo defensivo. Sin embargo, también reconoce su talento y deja claro que tendrá oportunidades. Su presencia en el once ante el Real Madrid parece más complicada, aunque el técnico no cierra ninguna puerta a que juegue en Copa.

Hugo Duro está preparado... pero Sadiq le adelanta

"Ya hablé con él. Se encuentra bien. Hablamos de muchas cosas. Es un jugador nuestro y tenemos que estar todos con ganas de jugar y estar ahí y él es uno de ellos".

El delantero también estuvo sobre la mesa. Aguirre confirmó que ha hablado con Hugo Duro y que se encuentra bien. No le descarta, aunque el buen momento de Sadiq abre el debate sobre quién debe ocupar la referencia ofensiva. El entrenador cuenta con ambos y tendrá que decidir, pero el nigeriano apunta al once

Van Oevelen y Danjuma, otras dos pistas

Aguirre también se refirió a la situación de Van Oevelen, cuya lesión parece haber quedado atrás: "Parece que no era tanto la lesión. Hizo un movimiento brusco en ese momento, pero no hubo secuelas. Con crioterapia y antiinflamatorio se solucionó el tema. Está para jugar y ha entrenado muy bien".

Sobre Danjuma, destacó su capacidad para desequilibrar: "Es muy rápido, entonces traerlo atrás no es bueno porque son muchos metros, aunque él sea generoso en el esfuerzo. Le gusta el mano a mano, patear… es un jugador con mucho nivel y nos puede ayudar en cualquier posición".

El neerlandés apunta a ocupar una de las posiciones ofensivas, con libertad para explotar su velocidad y capacidad en el uno contra uno.

Con todo, el once titular no diferirá mucho del formado por: Dimitrievski; Maffeo, Arnau o De Haas, Pepelu, Tárrega, Gayà; Guido, Mayol, Guerra; Rioja o Sadiq y Danjuma.