David Torres Valencia, 15 NOV 2026 - 09:09h.

Sadiq se va al parón antes de tiempo y tocado

Pendiente de cuatro lesionados y cuatro internacionales

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El Valencia CF completó este jueves la última sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de disfrutar de tres días de descanso. Sadiq se marchó antes con un aparatoso vendaje en la rodilla y es la gran preocupación para la vuelta. El equipo descansa después de golear al Tavernes (0-6) en la primera eliminatoria de la Copa del Rey El técnico ya había anunciado su intención de conceder un pequeño descanso a la plantilla antes de afrontar la preparación del próximo compromiso liguero. "Les voy a dar tres días, viernes, sábado y domingo. El lunes entrenamos y ya les metemos caña, ya a la vuelta físicamente para el partido de Vallecas", explicó tras el encuentro copero.

El cuerpo técnico sigue pendiente de la evolución de los lesionados. Jesús Vázquez, con una lesión en el aductor derecho, David Otorbi, con problemas en los isquiotibiales, y Diego López, que continúa recuperándose de su rotura del ligamento cruzado anterior, trabajan al margen del grupo. Sergi Canós, también con una rotura del ligamento cruzado anterior, realiza trabajo parcial. La situación de Jesús Vázquez es especialmente relevante, ya que su lesión apunta a dejarle fuera de la visita al Rayo Vallecano. Un encuentro para el que tampoco estará José Gayà, que debe cumplir sanción.

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Con todo, la gran duda es Sadiq, que se fue con un golpe en la rodilla que le impidió trabajar en condiciones el jueves y, aunque se espera que vuelva en condiciones tras el parón el próximo lunes, su recuperación es una incógnita.

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Cuatro valencianistas, están con sus selecciones

Con todo, la preparación también estuvo marcada por las ausencias de los cuatro futbolistas convocados por sus respectivas selecciones. Stole Dimitrievski (Macedonia del Norte), Mouctar Diakhaby (Guinea), Aliou Dieng (Malí) y Ryunosuke Sato (Japón Sub-21) se encuentran concentrados con sus países durante este parón internacional.

Dimitrievski disputa dos encuentros de la Nations League ante Escocia y Eslovenia. Dieng afronta dos compromisos de clasificación para la Copa de África frente a Ruanda, mientras que la selección de Diakhaby juega contra Eritrea. Por su parte, Sato tiene por delante dos amistosos con Japón Sub-21 ante España y Egipto. Además, la Academia VCF contará con representación en la selección absoluta de Kenia a través de Amos Wanjala y en otras categorías inferiores de distintas selecciones.

El lunes, vuelta al trabajo para preparar Vallecas

La plantilla valencianista tendrá libre el viernes, el sábado y el domingo. El lunes regresará a la Ciudad Deportiva de Paterna para comenzar a preparar el partido ante el Rayo Vallecano, previsto para el sábado 21 de noviembre.

Aguirre dispondrá entonces de una semana para recuperar efectivos y ajustar el equipo de cara a una cita en la que el Valencia tendrá que sobreponerse a las bajas confirmadas y a la posible ausencia de Jesús Vázquez.