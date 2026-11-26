Pepe Jiménez Sevilla, 26 NOV 2026 - 09:47h.

El comportamiento bético, por lo general, fue sobresaliente

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La visita del Betis a Bratislava ha sumado muchísimas noticias positivas, pero hay algunas que, sin responsabilizar ni mucho menos a la entidad verdiblanca, no lo han sido tanto. En las últimas horas han aparecido diferentes imágenes de ultras del conjunto local presumiendo de material bético... robado a peñas.

Porque lejos de ser productos o materiales de principales grupos ultras del Betis, hooligans del Slovan de Bratislava han compartido imágenes de banderas robadas de peñas béticas.

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Este hecho, el de robar banderas o materiales de sus rivales, no es único de este viaje y es que es un hecho cada vez más habitual entre grupos ultras que, para intentar demostrar su superioridad, exhiben productos de sus rivales.

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En este caso, ultras del Slovan han mostrado una bandera de la peña bética 'Pilamanrique', además de otra negra que no define de donde procede. De igual manera, pocas horas después, aparecieron imágenes de dos camisetas del Betis y otra de una peña de Lebrija.

Dos béticos identificados por encender bengalas

En términos verdiblancos, como decíamos, el comportamiento generalizado fue excelente y según apunta Mundo Betis, apenas se debe lamentar la identificación de dos aficionados verdiblancos por encender bengalas cerca del hotel de concentración de los de Manuel Pellegrini.

Según este mismo medio, la Policía les ofreció la posibilidad de pagar 500 euros para no ser detenidos y pasar la noche en el calabozo, una sanción que bien podría ser desmedida dada la situación.