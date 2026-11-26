Javi Rayo 26 NOV 2026 - 06:27h.

El agente desvela que hay jugadores y entrenadores a los que no les gusta que vaya a El Chiringuito

Ya puedes ver el último programa de El Chiringuito, íntegro y a la carta

Compartir







Pedro Bravo ha estado esta pasada noche en El Chiringuito y ha desvelado lo que no todo el mundo conoce de su profesión. El representante de jugadores y entrenadores tienen muchas veces que lidiar con enfados de gente que no le gusta que acuda al programa presentado por Josep Pedrerol. Bravo ha contado los dos últimos casos: Roberto Martínez y Isco. Aunque desvela que ya ha aprendido a convivir con ello sin que le afecte.

Pedro Bravo, en El Chiringuito

"Roberto Martínez, el que fue seleccionador de Portugal me llamó por algo que yo había dicho aquí. Realmente no me acuerdo lo que dije...", empezaba diciendo un timorato Pedro Bravo. El que sí quiso hablar claro fue Álex Silvestre, que desveló en el programa que al entrenador español no le había gustado nada que le vincularan en el programa como un posible candidato al banquillo valencianista. "El Valencia le parecía poco", deja caer el tertuliano de El Chiringuito.

Pedro Bravo desvela también que Isco también le llamó enfadado. Fue durante la renovación del centrocampista malagueño con el Real Betis en 2023. En el programa se contó que estaba medio hecha antes de que fuera oficial y, por lo visto, al ex del Real Madrid no le gustaron nada esas insinuaciones.

El agente de jugadores ha desvelado también que lleva muchos meses sin hablar con Rafaela Pimenta, representantes de futbolistas de talla mundial como Haaland: "Con ella hace ya bastante (que no hablo), yo creo que ya hace seis o siete meses. Lo que pasa es que ella es muy reservada". "A mi me da igual", concluye Pedro Bravo sobre los enfados con los que tiene que lidiar cada vez que acude a plató.

Recuerda que puedes ver El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.