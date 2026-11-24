Pepe Jiménez Sevilla, 24 NOV 2026 - 23:31h.

El Betis 'se asegura' otro millón de euros (como mínimo) por estar entre los mejores de la clasificación

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El Betis suma y sigue en la Champions League. La victoria del conjunto de Manuel Pellegrini este martes ante el Slovan de Bratislava (0-2) no solo deja al equipo verdiblanco entre los mejores de la máxima competición europea, sino que además aporta otro importante plus económico a la economía bética.

Porque como os hemos ido contando durante toda esta aventura del Betis en la Champions League, cada victoria, cada punto, cuenta tanto en la clasificación como en las cuentas verdiblancas y el triunfo de este martes no puede ser menos.

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La victoria en Bratislava otorga al Betis 2.100.000 millones más, que se acumulan a los logrados tras ganar al Oporto, al Feyenoord y al Lille, sumando ya -sólo en términos deportivos- más de ocho kilos.

El Betis suma otro millón... como mínimo

Este martes, sin embargo, no solo se han sumado dos millones a las cuentas, sino que también se ha añadido otro millón de euros por asegurar su presencia en el play off, metiéndose entre los 24 mejores de la máxima competición europea. Y la cosa no queda ahí.

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Si el Betis finalmente no se mete entre los ocho mejores, de momento, sumará otro millón más al mencionado por disputar el play off, mientras que si consigue meterse en el top 8 la historia cambia: quedar entre el primero y el octavo genera dos millones adicionales y disputar octavos, otros 11 kilos. Aún quedan algunos encuentros de la clasificación para definir el puesto final del Betis, pero en el conjunto verdiblanco ya saben que sumarán un millón, como mínimo, más a las cuentas.

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Los ingresos del Betis en la Champions League

Conviene recordar, de igual manera, que a todos estos incentivos que a continuación se describen habría que sumarle los ingresos por ticketing y el value pillar, que sustituyó a lo antiguamente conocido como market pool.

Esta nueva cuota de reparto aseguró al Real Betis ingresos cercanos a los 20 millones, que sumados a los 18.5 de bonificación por jugar la liguilla hacían que solo por participar el club ingresase más entre 35 y 40 millones de cuota fija. A ello, habría que sumarle esos beneficios por ticketing, la parte proporcional de los abonos y los premios por resultados, que son los que de verdad están engordando las cuentas de la entidad.

En estas, las cuentas son las siguientes:

Disputar la clasificación: 18.6 millones por ello.

Premios por resultado/encuentro: 2.1 millón por triunfo / 700.000 euros por empate.

Bonificación por clasificación:

10 millones al primero.

700.000 euros al último.

Del primero al octavo: dos millones.

Del octavo al vigésimo cuarto: un millón (además de otro por jugar el play off).

Ingresos por eliminatoria: