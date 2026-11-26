Basilio García Sevilla, 26 NOV 2026 - 16:42h.

El grupo ultra del Sevilla FC lanza un comunicado horas después del de Gol Sur 1907

Gol Sur 1907 lanza un comunicado sobre el derbi: "Tomamos la decisión de no animar"

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El derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, sea cual sea el escenario, es un partido lleno de colorido, pasión y temperatura. Un encuentro futbolístico en el que los aficionados tienen un importantísimo protagonismo, aunque cada vez es más complicado acudir como visitante al estadio del eterno rival, tal y como vienen denunciándolo muchos hinchas en los últimos años.

Este miércoles, el grupo Gol Sur 1907, que aglutina a buena parte de los ultras béticos, emitió un comunicado denunciando algunas de las situaciones que vivieron en carne propia en el derbi del pasado sábado. En primer lugar, se quejaron del reparto de entradas, y también de que no se puedan introducir elementos de animación como tifos, grandes banderolas o bombos. Además, señalaron que se le habían retirado pancartas aceptadas y, por todos estos motivos, decidieron cesar su animación.

Pues bien, este jueves, los ultras béticos han recibido la respuesta de los sevillistas y, curiosamente, el grupo Biris Norte se ha alineado con sus archienemigos históricos. El grupo ultra nervionense denuncia que en los últimos años han “asistido a un progresivo recorte de los derechos de los aficionados visitantes en los derbis”, exponiendo que los clubes y LALIGA utilizan imágenes de las gradas para promocionarlos.

Biris no quiere pasar por alto lo que le sucedió a los aficionados verdiblancos –“no en nuestro estadio, no en nuestra casa”-, y pide a su club que sea ejemplo a la hora de “fomentar la animación de todas las aficiones, peñas y grupos que nos visiten, sean del Betis o de cualquier otro equipo”.

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Así, apelando a la coherencia y al sentido común, y asumiendo el “consenso” existente entre aficionados del Betis y el Sevilla, piden más entradas para los visitantes en los derbis a pesar de las limitaciones del Sánchez-Pizjuán, que se puedan introducir elementos de animación y que las gradas sean “espacios de expresión, pasión y animación”. “La rivalidad debe quedar aparte de esta lucha, no puede servir de excusa para aceptar que nos arrebaten derechos que nos pertenecen a todos”, concluye el comunicado.

El comunicado íntegro de Biris Norte

Ante los últimos acontecimientos ocurridos en el derbi del pasado sábado queremos mostrar nuestra postura, la cual es muy clara: queremos que el Sánchez Pizjuán y el Sevilla sean un ejemplo a la hora de, no solo respetar, sino defender los derechos de los aficionados.

Durante años hemos asistido a un progresivo recorte de los derechos de los aficionados visitantes en los derbis. Una situación que, como todos sabemos, está totalmente extendida por el conjunto del fútbol español, pero que resulta especialmente sangrante cuando hablamos de un encuentro que, precisamente, se distingue por el colorido, la pasión y el ambiente que ambas aficiones y sobre todo los ultras de ambos equipos, aportamos a las gradas. Resulta paradójico que los mismos clubes y la propia Liga utilicen imágenes de nuestras gradas para promocionar estos encuentros mientras, por otro lado, se recortan derechos fundamentales de quienes hacemos posible ese espectáculo.

A lo largo de los años hemos tenido que ir aceptando numerosas restricciones para no dejar de acompañar a nuestro equipo. En nuestra última visita, por ejemplo, tuvimos que acceder al estadio sin camisetas. Pero si echamos la vista atrás, el listado de prohibiciones es mucho más extenso: hemos tenido que cambiar nuestra pancarta, renunciar a realizar tifos como visitantes, dejar de acudir con megáfonos y bombos... Y así, una larga sucesión de recortes que afectan a derechos básicos que cualquier aficionado debería poder ejercer cuando acude a un estadio de fútbol.

Pero no podemos pasar por alto lo sucedido el pasado fin de semana. No en nuestro estadio, no en nuestra casa. El Sevilla Fútbol Club debe ser un ejemplo a la hora de facilitar y fomentar la animación de todas las aficiones, peñas y grupos que nos visiten, sean del Betis o de cualquier otro equipo. No podemos mirar hacia otro lado ni contribuir a normalizar situaciones como la retirada de pancartas que cumplen con la legalidad.

Por todo ello, apelamos a la coherencia y al sentido común. Sabemos que, más allá de la rivalidad, existe un amplio consenso entre aficionados sevillistas y béticos en torno a cuestiones fundamentales: queremos más entradas visitantes somos conscientes de las dificultades que plantea la capacidad de nuestro estadio, pero existen alternativas que pueden estudiarse-, queremos tifos en ambas gradas, bombos, megáfonos y banderas. Queremos que las gradas sean lo que deben ser, espacios de expresión, pasión y animación, y que se respeten los derechos de quienes las llenamos cada jornada. La rivalidad debe quedar aparte de esta lucha, no puede servir de excusa para aceptar que nos arrebaten derechos que nos pertenecen a todos.

#DerechosParaLaAfición