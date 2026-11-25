Basilio García Sevilla, 25 NOV 2026 - 22:58h.

Señala hasta seis cánticos, el triple que en cualquier otro estadio de la jornada 13

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El derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié es un partido de lo más caliente, sea cual sea el escenario y sea cual sea la situación de los dos clubes. El del pasado sábado no escapó de esa circunstancia y, de hecho, ha sido reflejado en el escrito de denuncia que LALIGA envía cada jornada a la Comisión Antiviolencia y el Comité de Competición, en el que refleja los insultos y los cánticos ofensivos de las distintas aficiones.

Como era de esperar, el derbi sevillano ha sido el partido en el que se han denunciado más cánticos de toda la jornada 13 de LALIGA EA SPORTS. Hasta seis desde media hora antes del inicio del partido, emitidos exclusivamente desde la grada de Gol Norte donde se sitúa el grupo Biris Norte, han sido relacionados por el director de partido. Entre ellos, cinco dedicados al eterno rival y otro emulando las recordadas palabras de Carlos Salvador Bilardo cuando era entrenador del Sevilla. En concreto, el “písalo” que se entonó en el primer encontronazo entre Kike Salas y Antony, motivo por el que los verdiblancos pedían amonestación y recibieron tres amarillas de la ‘metralleta’ tarjetera de José María Sánchez Martínez.

Con todo, después de varias temporadas ya recibiendo estas denuncias, lo más llamativo es que se señalan hasta el triple de cánticos que en cualquier otro estadio. El informe indica que se produjeron cánticos ofensivos en partidos como el Athletic-Espanyol, el Osasuna-Málaga o el Levante-Elche, pero mientras en San Mamés solo indica uno, no pasa de dos cánticos en El Sadar o el Ciutat de València. En este último, por cierto, denuncia que se le llamó “burro” al colegiado.

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Los cánticos que denuncia LALIGA en el derbi

1. 30 minutos antes del inicio de partido (18:00h), aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente diez (10) segundos el cántico: “¡Verdiblancos hijos de puta!” .

2. 29 minutos antes del inicio de partido (18:01h), aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente diez (10) segundos el cántico: “¡Puta Betis oe!” .

3. En el minuto 10 de partido, aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente diez (10) segundos el cántico: “¡Písalo, písalo, Pi Sa Lo!” dirigido a un jugador visitante tendido en césped, siendo secundado por otros aficionados repartidos por el graderío.

4. En el minuto 45 de partido, aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente cuatro (4) segundos el cántico: “¡Puta Betis oe!” .

5. Tras el pitido final, aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20 y N22B de Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente diez (10) segundos el cántico: “¡Betis recuerda, eres una mierda!” .