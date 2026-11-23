Pepe Jiménez Sevilla, 23 NOV 2026 - 11:54h.

Los golpes de los aficionados se escuchaban a la perfección en el interior

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Hay momentos en un derbi que nunca se olvidan. Lo que vive el futbolista en el césped es único, el ambiente es casi irrepetible, pero la previa también deja un recuerdo muy especial, de mayor manera para aquellos que son novatos y que no esperan, ni mucho menos, que una cita paralice toda una ciudad. Lo ocurrido el sábado se recordará durante semanas y los gritos que se escuchaban en el autobús del Sevilla así lo demuestra: "Hostias".

El usuario @rabbit_SFC ha compartido un vídeo grabado desde el interior del autobús del Sevilla llegando al Sánchez-Pizjuán y, en el mismo, se puede escuchar a jugadores y entrenadores alucinando con lo que estaba ocurriendo.

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Sin poder ver más que el humo rojo y blanco que evitaba que el autobús avanzase, se escucha decir "Hostia" de manera repetida a varios miembros del autobús, además de algún "vamos" con más excitación de lo normal al ver a los seguidores allí reunidos.

En el último plano del vídeo mencionado, además, se puede ver como la Policía Nacional indica al chófer del autobús que modifique levemente su trayectoria después de que una serie de empujones acabasen derribando una valla y provocando la caída de decenas de aficionados allí reunidos.

Habrá que esperar unos meses para volver a disfrutar (o al menos disputar) un derbi en Sevilla, pero estas imágenes, que a buen seguro fueron grabadas por muchos futbolistas, pasarán al recuerdo de todos los miembros de la entidad blanquirroja que estaban dentro del autobús de camino al Sánchez-Pizjuán.