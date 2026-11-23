Pepe Jiménez Sevilla, 23 NOV 2026 - 10:44h.

El Sevilla jugará ante el Málaga el lunes y ante el Elche el viernes

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El Sevilla se une al club del Levante. El conjunto blanquirrojo ha conocido este lunes los horarios correspondientes a la jornada 16 de LALIGA EA Sports y ya sabe que, al menos esa semana, será uno de los equipos con menos descanso y espacio de preparación en la competición: de lunes a viernes, sin apenas tiempo para respirar.

Porque el Sevilla será el equipo que cierre la jornada 15 y el que abra la jornada 16. La situación, que llevó al Levante a emitir un comunicado y presentar una queja formal ante LALIGA, pondrá a prueba al equipo de Luis García Plaza, que aunque no tenga competición europea, entre sesiones de recuperación y de prepartido, apenas tendrá un par de sesiones de trabajo antes de visitar al Elche.

Lo lógico es que el martes, después de jugar ante el Málaga por la noche, el Sevilla se ejercite en la ciudad deportiva en una sesión de recuperación para los titulares -que tendrán principalmente fisio- y de menor carga para los suplentes. El miércoles será día de comprobar energías y el jueves, antes de viajar, el último intento por confeccionar el once.

El Elche, su rival en la jornada 16, jugará ante Osasuna el domingo a las 14.00 horas, por lo que tendrá -más siendo local- varias horas más de descanso en sus piernas; por su parte, el Málaga, rival de la jornada 15, volverá a competir el sábado a las 18.30 horas ante el Barça, por lo que también tendrá mayor margen que el Sevilla para recuperar tras la cita en el Sánchez-Pizjuán.

La situación, que se entiende que debe repartirse durante todo el año, llega tras otra temporada sin competición europea para el Sevilla, dando así posibilidad a que el equipo de Luis García Plaza dispute muchos partidos tanto los lunes como los viernes.