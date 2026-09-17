David Torres 17 SEP 2026 - 14:50h.

El consejero delegado del Levante, José Danvila, prepara una carta dirigida a Javier Tebas para reclamar una reflexión sobre los horarios

Así vivió la afición del Levante y el Athletic la suspensión del partido en el Ciutat de Valencia por las fuertes lluvias

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ValenciaEl Levante UD ha emitido un comunicado tras la suspensión del partido ante el Athletic Club por la tormenta que afectó al Ciutat de València y ha anunciado que pedirá a LALIGA una revisión de los protocolos y horarios en jornadas con alertas meteorológicas. El encuentro fue suspendido cuando los aficionados ya se encontraban en el estadio. Y es que, la alerta naranja ya había condicionado la disputa del encuentro desde horas antes.

El consejero delegado del Levante, José Danvila, prepara una carta dirigida a Javier Tebas para reclamar una reflexión sobre los horarios y los criterios de suspensión cuando existen avisos oficiales. El club considera especialmente problemático que la cancelación no se conociera hasta la hora prevista para el inicio del encuentro. La situación en el Ciutat de València ya había obligado a actuar ante la acumulación de agua.

Sin penalización para los abonados

El Levante, según informa en un comunicado, garantiza que el partido suspendido no penalizará a ningún abonado, acudiera o no al estadio. A efectos de fidelización, computará como si hubiera liberado su asiento. El mismo criterio se aplicará en la nueva fecha, que podría ser el 21 de octubre.

Respecto a las entradas, las compras online se devolverán automáticamente en un plazo de 2 a 10 días hábiles, mientras que quienes adquirieron localidades en taquilla deberán solicitar el reembolso presencialmente o mediante el correo habilitado por el club.

La entidad también ha agradecido el comportamiento de sus aficionados, empleados y del Athletic Club y su hinchada desplazada.

El Levante ya trabaja con LALIGA para encontrar una nueva fecha para el partido.