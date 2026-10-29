Ángel Cotán 29 OCT 2026 - 14:16h.

El técnico argentino desliza pistas clave

Mateu Alemany mueve un fichaje bomba para el Atlético de Madrid y cuenta con dos bazas

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El Atlético de Madrid visita este fin de semana el Ciutat de València, un campo que no se le da especialmente bien en LALIGA EA Sports. Con una semana de preparación por la disputa de la primera ronda de la Copa del Rey, Diego Pablo Simeone ha conseguido recuperar efectivos y trazar su plan de juego ante el Levante al detalle.

En la última sesión de preparación para el choque liguero del próximo sábado, el Cholo dejó definidos dos cambios importantes en su alineación titular ante el cuadro granota. Y son diferentes, pues uno atiende a un futbolista y el otro a rol sobre el terreno de juego.

Los dos cambios de Simeone el Atlético de Madrid antre el Levante

Cristián ‘Cuti’ Romero, baja los dos últimos partidos y ya recuperado de una distensión muscular, regresará directo al once del Atlético de Madrid para el partido de LaLiga EA Sports del sábado ante el Levante, con Marcos Llorente en el medio campo, según las pruebas de Diego Simeone, su entrenador.

Aún fuera de acción Koke Resurrección y Johnny Cardoso, por sendas lesiones y con trabajo al margen, el once probable del técnico para el partido en Valencia está formado por Jan Oblak; Marc Pubill, ‘Cuti’ Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Alex Baena; Jonathan David y Julián Alvarez, aunque en ataque manejó alternativas como Kang in Lee, Alexander Sorloth o Arnau Ortiz en el frente ofensivo.

La novedad principal es ‘Cuti’ Romero, que se perdió los dos últimos encuentros contra el Stuttgart y el Deportivo de A Coruña, por una distensión muscular sufrida hace una semana y media ante el Espanyol. Ya con el grupo desde el martes, Simeone compuso la defensa que apunta a la titularidad ante el Levante con el central argentino y David Hancko, con Marc Pubill y Grimaldo a sus lados derecho e izquierdo, respectivamente.

Marcos Llorente apunta al medio campo, junto a Pablo Barrios. Sin Koke ni Cardoso, el campeón del mundo español es la opción elegida para esa demarcación por delante de Morten Hjulmand, a juzgar por las primeras pruebas del entrenador, que contará con Julian Alvarez en la delantera. El atacante argentino ha marcado dos goles en los últimos dos encuentros. Uno fue el empate ante el Stuttgart (1-1) en Liga de Campeones y otro fue la victoria ante el Deportivo (1-0) en LaLiga.

A su lado se posiciona para el once Jonathan David, aunque también están las opciones de Alexander Sorloth y Kang in Lee. A la derecha apunta Giuliano Simeone, ya sea como carrilero o extremo, en función del juego, y a la izquierda Alex Baena. Al término de la sesión, Diego Simeone y Gustavo López, ayudante suyo en el cuerpo técnico, mantuvieron una charla con Pablo Barrios, ya con el entrenamiento concluido.