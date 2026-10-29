David Torres 29 OCT 2026 - 17:01h.

Salva Gomar espera fichajes en Navidad

En qué planea gastarse el Valencia CF los primeros 100 millones de Pitchwise: cuatro focos

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ValenciaEl presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana considera positiva la llegada de Pitchwise, con el dinero del fondo KKR y espera que la inyección económica permita reforzar la plantilla en el mercado de invierno, mientras el fútbol valenciano sigue de luto por la tragedia de Toledo y trabaja para recuperar los campos de la DANA. Salva Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, mira con buenos ojos la llegada de Pitchwise al Valencia CF. En una jornada marcada por el dolor en el fútbol valenciano tras la tragedia ferroviaria de Toledo y por el trabajo que todavía queda para recuperar las instalaciones afectadas por la DANA, el dirigente federativo considera que la entrada de capital puede suponer un alivio para la entidad de Mestalla.

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Gomar, que conoce de primera mano el esfuerzo que sigue realizando el fútbol valenciano para recuperar los campos dañados por las inundaciones, también espera que la operación tenga consecuencias deportivas. Y es que, detrás de este movimiento aparece un entorno inversor con vínculos con KKR, fondo estadounidense que participa desde 2019 en The Music Republic, compañía que gestiona grandes eventos musicales como Arenal Sound, Viña Rock e Interestelar Sevilla y que asumió la gestión del FIB. "Pienso que siempre es positivo que venga alguien y que te inyecte dinero. Si esto es de verdad, el Valencia CF respirará en cuanto al apartado económico", asegura Gomar en declaraciones a Onda Cero, que pone el foco en la posibilidad de que los recursos se traduzcan pronto en refuerzos.

Salva Gomar espera fichajes en Navidad

El presidente de la Federación Valenciana, que es además un reconocido socio y aficionado valencianista, ve con buenos ojos que el dinero llegue a tiempo para actuar en el mercado de invierno. "Si ese apoyo económico resulta que en Navidad se pueden hacer fichajes, pues bienvenidos sean", afirma. Gomar también valora que el grupo inversor tenga experiencia empresarial en la Comunitat Valenciana, aunque admite que su conocimiento de la operación es limitado. "El grupo americano sabemos que ya ha invertido en la Comunidad Valenciana. De lo poco que sé, no es de fútbol ni de deportes, pero conocen la Comunidad Valenciana".

"El grupo americano sabemos que ya ha invertido en la Comunidad Valenciana. De lo poco que sé, no es de fútbol ni de deportes, pero conocen la Comunidad Valenciana".

Por último, el dirigente federativo transmite confianza en la procedencia del capital y en la trayectoria que ha podido conocer. "Con todos los respetos a todos los países, Estados Unidos tiene garantía de seriedad. Yo no los conozco, pero, por lo que he leído, ves que han hecho cosas con coherencia y sentido común".

Para Gomar, la llegada de Pitchwise supone, por tanto, una noticia positiva para un Valencia CF necesitado de recursos y estabilidad. "Pienso que es una buena noticia que vengan a reforzar". La expectativa está ahora en comprobar si esa inversión se traduce en decisiones concretas para el club.