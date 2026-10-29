Dos años después de la terrible DANA quedan dos campos aún por recuperar

Hoy se cumple el aniversario de la terrible catástrofe que arrasó Valencia y provincia en 2024

Dos años después de la DANA volverá el verde a El Palleter de Paiporta, el penúltimo campo destrozado

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España está rota de dolor y la Copa se ha aplazado, pero este jueves no es un día más en Valencia. Hoy se cumplen dos años de la principal catástrofe que sufrió la Comunidad Valenciana en su época más de reciente. Y es que, hoy hace dos años, el 29 de octubre de 2024, la DANA arrasó vidas, pueblos y miles de sueños en la provincia de Valencia. 233 personas murieron y el fútbol valenciano perdió campos, instalaciones y buena parte de su normalidad bajo el barro y el agua. Este jueves, 29 de octubre de 2026, se cumplen dos años de aquella tragedia. El esfuerzo de la Federación Valenciana, la Española, las instituciones, la Fundación Trinidad Alfonso y clubes como el Valencia CF, el Levante UD, el Villarreal CF o CA Osasuna entre otros ha permitido recuperar casi todo lo que la riada destrozó. Pero no todo está reconstruido.

Dos años después de la DANA, la recuperación de los campos de fútbol valencianos está prácticamente completada, pero no ha terminado. Bugarra continúa a la espera de las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de su entorno y Algemesí necesita superar los últimos obstáculos administrativos. Dos historias distintas que recuerdan que, aunque el esfuerzo colectivo ha permitido recuperar buena parte de lo que el agua se llevó, la vuelta a la normalidad todavía no ha llegado a todos los rincones afectados por la tragedia, ni mucho menos.

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Una carrera de fondo que aún no ha terminado: El Palleter, el antepenúltimo en ser reparado

La recuperación del deporte valenciano ha sido una carrera de fondo en la que han participado numerosas entidades para devolver a los clubes y a sus futbolistas unas instalaciones en las que poder entrenar y competir. El esfuerzo conjunto ha permitido que la mayoría de los terrenos de juego afectados vuelvan a estar operativos, aunque todavía quedan proyectos pendientes. En concreto, en dos casos que siguen sin una solución definitiva.

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El último proyecto aprobado ha sido el del campo de El Palleter, en Paiporta, una instalación que también sufrió las consecuencias devastadoras de las inundaciones. La aprobación de su reconstrucción supone otro paso adelante en un proceso que todavía no ha concluido. Sin embargo, todavía quedan dos escenarios en los que las soluciones no han llegado: Bugarra y Algemesí.

El Molino de Bugarra, el campo que más difícil lo tiene

El campo de El Molino, en Bugarra, es uno de los dos que siguen pendientes de una solución definitiva y el que presenta mayores dificultades. Es el más alejado de la capital de los terrenos de juego afectados por la DANA y su ubicación, junto al río que se desbordó, complica una reconstrucción que va mucho más allá de cambiar el césped.

El problema principal es que antes de reconstruir la instalación hay que actuar sobre el entorno y garantizar la seguridad frente a futuras inundaciones. El terreno de juego se encuentra en una zona inundable, por lo que no bastaría con recuperar el césped sin adoptar medidas que permitan encauzar el agua y evitar que se repita una catástrofe similar. Estas actuaciones previas dependen de distintas administraciones, entre ellas la Diputación de Valencia y el Gobierno central. La proximidad del río obliga a estudiar y ejecutar obras de protección antes de reconstruir el campo. De lo contrario, la inversión podría resultar insuficiente si no se corrigen antes los problemas que provocaron los daños.

Mientras tanto, la imagen de El Molino refleja el paso del tiempo desde aquella fatídica jornada. Tal y como ha mostrado el propio club en sus redes sociales, la superficie donde se encontraba el terreno de juego fue limpiada, pero la instalación continúa abandonada, como si el tiempo se hubiera detenido el día de la riada.

La situación deportiva tampoco ayuda. El club de Bugarra es pequeño, cuenta con pocas licencias y dispone únicamente de un equipo amateur, sin escuela de fútbol. Actualmente, disputa sus partidos como local en el campo del cercano Pedralba.

Algemesí espera desbloquear la reconstrucción de su Estadio Municipal

El otro campo que continúa pendiente de recuperar es el Estadio Municipal de Algemesí, cuya reconstrucción cuenta con el compromiso del Valencia CF. El club valencianista se ofreció a colaborar en la recuperación de la instalación, pero el proyecto se ha encontrado con obstáculos burocráticos que, por el momento, han impedido retomar las obras y materializar esa ayuda.

El compromiso del Valencia CF para contribuir a la reconstrucción se conoció en mayo de 2025, cuando se anunció la colaboración valencianista para recuperar el campo de Algemesí. Una de las necesidades de la intervención es la construcción de un muro de contención, una actuación necesaria para completar la recuperación del recinto.

Problemas burocráticos: el Valencia CF espera

Sin embargo, los trámites administrativos han retrasado el avance del proyecto. Según fuentes conocedoras de la situación, el asunto burocrático está encarrilado y depende del Ayuntamiento de Algemesí. La expectativa es que se pueda avanzar para desbloquear una reconstrucción que sigue pendiente dos años después de las inundaciones.

La situación es menos urgente que en Bugarra, ya que Algemesí dispone de otra instalación que también resultó afectada por la DANA y que sí ha podido recuperar la actividad

En este caso, la situación es menos urgente que en Bugarra, ya que Algemesí dispone de otra instalación que también resultó afectada por la DANA y que sí ha podido recuperar la actividad. Se trata del campo municipal Joan Girbés, situado en el polideportivo de la localidad, que volvió a estar operativo tras las obras de renovación, tal y como informó el Ayuntamiento de Algemesí al anunciar la reapertura de la instalación.

La existencia de esta alternativa ha permitido que el fútbol siga adelante en Algemesí mientras se resuelve el futuro de su estadio municipal. No obstante, el compromiso de reconstrucción sigue pendiente de hacerse realidad y el club necesita que los trámites lleguen a buen puerto para recuperar la instalación.