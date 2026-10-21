Dos años después de la DANA volverá el verde a El Palleter de Paiporta, el penúltimo campo destrozado

David Torres Valencia, 21 OCT 2026 - 09:43h.

El Molino y El Palleter, los dos campos de fútbol que todavía no se han recuperado tras la DANA y por qué

Sólo quedará el de Bugarra, pendiente de unas obras de la zona exterior de protección del campo

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En su última visita a Valencia, Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, además de anunciar un partido en Mestalla, a preguntas de ElDesmarque ya explicó que iban a tomar medidas con el campo de El Palleter, de Paiporta. El último del extrarradio de Valencia que quedaba pendiente por reparar tras la DANA de 2024 que arrasó la provincia dejando tras de sí 233 fallecidos. "Estamos trabajando en ello, la previsión inicial era hacer un campo en las mismas condiciones que estaba, pero hemos variado eso. Ya que vamos a gastar más de 2 millones de euros, hay que hacer las cosas bien hechas y queremos más espacio. Estamos trabajando el tema urbanístico con el Ayuntamiento y va en buena dirección aunque haya que esperar unos meses más. Merecemos hacer un campo adecuado para esa población que sea el recuerdo y la memoria de todo lo que ha sucedido", dijo Louzán. Hoy esas negociaciones han cristalizado y han llegado a su fin.

Luz verde al campo de El Palleter de Paiporta

El Ayuntamiento de Paiporta y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), propietaria del campo de fútbol El Palleter, han alcanzado un acuerdo, pendiente de formalización, para impulsar la construcción de una nueva instalación deportiva que sustituirá al campo que quedó destruido por la DANA del 29 de octubre de 2024.

El acuerdo permitirá avanzar en la recuperación de una instalación deportiva fundamental para Paiporta, con el objetivo de disponer de un campo moderno, adaptado a las dimensiones reglamentarias y preparado para acoger competiciones de las distintas categorías que correspondan.

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Uno de los aspectos fundamentales para hacer posible esta actuación ha sido determinar la superficie necesaria para construir el nuevo campo con las dimensiones adecuadas. Para ello, ha sido necesario estudiar una distribución que permitiera aprovechar los terrenos que ocupaba anteriormente la instalación e incorporar una franja adicional de suelo en uno de sus laterales.

De este modo, la RFEF aportará los terrenos que ya ocupaba el campo de fútbol, mientras que el Ayuntamiento de Paiporta aportará la superficie adicional necesaria para alcanzar las dimensiones previstas. Esta ampliación permitirá disponer del espacio requerido para desarrollar la nueva instalación deportiva.

La distribución planteada, recogida en una propuesta preliminar, contempla un terreno de juego de 105 por 63 metros, además de espacios complementarios para la práctica deportiva. El documento incluye una posible organización de las gradas, las dependencias auxiliares y una zona de calentamiento. Esta propuesta ha sido necesaria para definir las necesidades de suelo y establecer la superficie que deberá ocupar el futuro campo, sin que ello suponga todavía la aprobación de un proyecto definitivo.

En cuanto a la financiación y la ejecución, la Real Federación Española de Fútbol asumirá la financiación de la actuación y la redacción del proyecto técnico. Por su parte, el Ayuntamiento de Paiporta se encargará de tramitar la licitación y de llevar a cabo la contratación y ejecución de las obras, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado la importancia de la colaboración entre ambas instituciones para recuperar una instalación que quedó completamente destruida por las inundaciones.

"La recuperación de El Palleter es una necesidad para Paiporta y para todas las personas que viven el fútbol en nuestro municipio. Queremos que la nueva instalación no sea simplemente una reconstrucción del campo que teníamos, sino una oportunidad para disponer de un espacio moderno y adaptado a las necesidades actuales", ha señalado.

Ciscar ha subrayado también la importancia de haber encontrado una solución que permita ampliar la superficie disponible: "La colaboración entre la Federación y el Ayuntamiento es fundamental para hacer posible este proyecto. La RFEF aportará los terrenos que ocupaba el campo y financiará la actuación, y el Ayuntamiento pondrá a disposición el suelo adicional necesario y asumirá la licitación y ejecución de las obras". El alcalde ha añadido que, aunque el acuerdo está pendiente de formalización, el trabajo realizado para definir la distribución y las necesidades de suelo constituye un paso importante para avanzar en la recuperación de El Palleter.

Sólo quedará el Molino, de Bugarra

Tras esta decisión sólo quedará por "meterle mano" es el campo de Bugarra, el más alejado a la capital de los que fue afectado. Su ubicación, cerca del río que se desbordó, obliga a que El Molino, el campo del pueblo, necesite más obras que un simple cambio de césped y, ahí, están metidas y deben decidir varias instituciones. El club es pequeño, tiene pocas licencias y está jugando de prestado en el campo del cercano Pedralba. Espera una resolución. De momento, tal y como el club ha publicado en sus redes, el estadio está abandonado, como si se hubiera parado el tiempo.