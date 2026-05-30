El campo colgado de Bugarra que la DANA arrasó y su Valencia CF, los desvelos de Salva Gomar: "Hemos sufrido"

David Torres 30 MAY 2026 - 08:30h.

"El Valencia CF debería haber hecho un poquito más. Lo que hemos sufrido esta temporada no es normal"

El Molino y El Palleter, los dos campos de fútbol que todavía no se han recuperado tras la DANA y por qué

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ValenciaSalva Gomar ha sido oficialmente proclamado presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana para el periodo 2026-2030. Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas y de subsanaciones, Gomar ha salido reelegido como máximo mandatario de la entidad federativa más importante de la Comunitat Valenciana. Abogado, gestor deportivo profesional, ex directivo del Valencia CF, sale reelegido tras ocho años de gestión del fútbol valenciano. El dirigente llegó a la presidencia en diciembre de 2018 y, desde entonces, la Federación no ha parado de crecer, alcanzando números nunca vistos en licencias o en cotas presupuestarias. Y lo ha hecho contra enemigos gigantes como el coronavirus o la DANA que arrasó buena parte de los campos de la provincia de Valencia.

Valencianista de pro, Salva sufre por ver a los de Mestalla sin levantar cabeza, pero también por Bugarra, el último campo colgado por la DANA. Centrado en el fútbol femenino y en la digitalización de una Federación que ha superado su récord de licencias, estos son los primeros días de Gomar como presidente,

Enhorabuena por su reelección ¿Cómo está?

Muchas gracias, pues bien, ya desde el primer día del 30 de abril, pues trabajando ya. Ya amanecí y nos íbamos a venir ahora al Campeonato España sub 12. No me dio tiempo ni a descansar.

Como presidente de la Federación Valenciana, estará contento con que haya cuatro equipos valencianos en Primera...

Y dos en segunda, puede subir el Castellón, y el Villarreal B... El fútbol valenciano respira buena salud, Y, con los de Primera, ya hemos respirado, porque había dos equipos, incluso tres, que podían tener dificultades (Valencia CF, Levante y Elche), pero bueno, yo creo que al final la cordura se ha impuesto. Y tenemos al Castellón cerquita de subir, al Villarreal B, que también puede tener su chance para subir, como ha hecho el Eldense, que ya está en Segunda.

¿Orgulloso?

La verdad es que es un orgullo ir por ahí, por España y poder decir que cinco equipos valencianos puedan estar en Primera División. Es un motivo de alegría. El fútbol valenciano está de moda, el fútbol valenciano tiene buena salud, pero no solo por los equipos, por los jugadores, sino también por los entrenadores, los técnicos, que hay muchos colocados ya por ahí. Pero es cierto, la verdad que ver que pueden ser cinco equipos en Primera, pues te emociona.

"El Valencia CF debería haber hecho un poquito más"

Eres valenciano, pero también valencianista, nunca lo has ocultado. ¿Qué te parece la temporada de Valencia? ¿Ha sido una lástima que no haya llegado a Europa?

Bueno, dicho así está muy bien eso de que es una lástima que no haya llegado a Europa, pero la realidad es que el Valencia podía haber hecho un poquito más. Ya no te digo un punto, sino con cuatro o cinco más estás casi en la Champions. Este año, nos tocará pelear otra vez. No queda otra. Yo soy de todos los equipos, pero el corazón mío, todo el mundo lo sabe, es del Valencia CF y bueno, pues sufrir de esta forma pues no está bien. No está bien.

Novedades con los campos afectados por la DANA

En clave más local, pónganos al día, ¿cuántos campos de la DANA faltan por acabar? Bugarra y Paiporta faltan, ¿Puedes confirmar como van?

Paiporta yo creo que está ya a punto de finalizar todos los trámites burocráticos, Creo que se acometerá también en breve.

Buena noticia y ¿Bugarra?

No lo sé. Bugarra es un campo que hay que cogerlo entre todos con cariño y a ver si lo podemos acometer. Y te falta Algemesí, que aún no está hecho, faltan trámites, pero ese sí tiene asignado quien lo haga, presupuesto y todo. Al igual que la Federación Española, hará el de Paiporta, está el de Algmesí. Pero sí, estoy preocupado por Bugarra, que es el único que se ha quedado colgado.

¿Cómo solucionarlo? Es un club que apenas tiene fichas...

El campo de Bugarra tiene que ser un campo más institucional porque en realidad tampoco hay tantas licencias allí, pero tiene que ser un campo de fútbol en una población donde siempre ha existido fútbol. Recuerdo a Aliaga, por ejemplo, que ha jugado en el Valencia.

¿Pero cuál es el problema exacto de Bugarra?

En Bugarra el problema es que el campo está muy pegado al río, entonces tienen que hacer un muro de contención que cuesta mucho dinero. Por tanto, ya no solo depende del campo de fútbol, porque hacer el campo de fútbol lo haces y ya está. Lo que es el muro de contención es lo más costoso y eso es lo que creo que está un poco frenando la reconstrucción. Es un tema más de obras públicas más que de campo de fútbol.