Alineaciones confirmadas del Valencia CF y Real Madrid en la Jornada 12 de LALIGA EASPORTS

David Torres Valencia, 07 NOV 2026 - 19:59h.

Compartir







El Valencia CF recibe este sábado (21.00 horas) al Real Madrid en un Mestalla que vivirá su último enfrentamiento liguero entre ambos equipos antes del traslado al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027 y lo hará sin Vinicius. El conjunto de Javier Aguirre busca una victoria que le permita salir de los puestos de descenso, mientras que los de José Mourinho llegan lanzados, con siete triunfos consecutivos. Los valencianistas quieren dar continuidad al triunfo conseguido el pasado fin de semana en Elche, el primero de la era Aguirre, ante un rival que aspira a aprovechar el enfrentamiento directo entre Atlético y Barcelona para recortar distancias con el liderato. Estas son las alineaciones confirmadas para el encuentro de la Jornada 12 de LaLiga.

PUEDE INTERESARTE Las posibles alineaciones de Valencia CF y Real Madrid: las dudas de Javier Aguirre frente a las certezas de Mourinho

El once titular del Valencia CF en Mestalla

Javier Aguirre afronta el encuentro con tres bajas confirmadas: David Otorbi, Diego López y Sergi Canós, todos ellos lesionados. La principal novedad es el regreso de Harvey Elliott, que vuelve a estar disponible tras cumplir sanción, pero que no saldrá de inicio, como tampoco el portero suplente Kayne Van Oevelen.

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, De Haas, Pepelu, Tárrega, Gayà; Guido, Mayol, Guerra; Sadiq y Danjuma.

El once titular de José Mourinho en Mestalla

José Mourinho llega a Mestalla con la intención de prolongar la racha de siete victorias consecutivas del Real Madrid. El técnico portugués ya adelantó algunas decisiones después del partido ante el AEK, donde repartió minutos pensando en la visita a Valencia. Así, confirmó que Huijsen, Konaté, Tchouaméni y Arda Güler serían titulares, además de explicar que Diomande había sido sustituido para llegar descansado al encuentro.

La portería será para Courtois y la defensa apunta a contar con Valverde y Cucurella en los laterales. En el centro del campo, Bernardo Silva acompañaría a Tchouaméni, mientras que Bellingham, Arda Güler y Diomande formarían la línea de creación por detrás de Mbappé. Mourinho busca una nueva victoria antes del parón de selecciones, consciente de que el duelo entre Barcelona y Atlético puede favorecer sus intereses.

Real Madrid: Courtois; Cucurella, Huijsen, Konaté, Valverde; Bernardo, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.