El Barça deberá decidir ahora si adopta medidas legales por lo civil o lo penal

Las exigencias de Mourinho y su enfado antes de la rueda de prensa

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Sin acuerdo en el acto de conciliación. El Real Madrid y el FC Barcelona estaban citados este miércoles 25 de noviembre en los juzgados de Madrid para llegar a un acuerdo tras la demanda del cuadro azulgrana contra Florentino Pérez por un delito de calumnias debido a sus declaraciones sobre el 'caso Negreira'.

Según señala la Agencia EFE, no ha habido conciliación entre los representantes legales de los dos clubes, por lo que ahora el Barcelona decidirá si adopta medidas legales, bien por lo civil, a través de una demanda, o por lo penal, con una querella por injurias.

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El club azulgrana presentó la demanda de conciliación el pasado mes de junio después de que Florentino Pérez, en aquella polémica rueda de prensa en la que convocó elecciones, acusara al Barça de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados.

El acto de conciliación, que ha quedado sin efecto, es el mecanismo previo a la interposición de una querella por el presunto delito de calumnias, relativo al artículo 205 del Código Penal, en consideración del club azulgrana, por las manifestaciones de Pérez en la rueda de prensa de mayo, en la que anunció la convocatoria de elecciones a la Presidencia del Real Madrid, y en una entrevista en un medio de comunicación al día siguiente.

En su demanda, el Barcelona pide a Pérez que reconozca la inexactitud de sus declaraciones cuando identificó a un grupo de árbitros como destinatarios de cantidades por parte del club catalán con el propósito de alterar la competición y que, alternativamente, identifique a los colegiados que recibieron dichos pagos, a los que el presidente del Real Madrid calificó de "Negreira Boys".