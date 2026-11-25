Redacción ElDesmarque 25 NOV 2026 - 10:48h.

Gil Marín dimite tras entrar al cargo a principios de 2020

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El fútbol español ha vivido un nuevo capítulo de tensión institucional con la inesperada dimisión de Miguel Ángel Gil Marín como vicepresidente de LaLiga. La salida del consejero delegado del Atlético de Madrid ha generado numerosos interrogantes sobre su relación con Javier Tebas. Manu Carreño ha desvelado en El Larguero de Cadena SER, las posibles causas que habrían llevado al dirigente rojiblanco a abandonar el cargo.

Los motivos de su dimisión

Durante más de seis años, Gil Marín ha sido uno de los principales aliados de Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Sin embargo, las discrepancias entre ambos dirigentes en el ámbito del fútbol europeo podrían haber deteriorado su relación. El presidente de LaLiga ha respaldado la denuncia presentada por la Unión de Clubes Europeos (UEC) ante la Comisión Europea contra el acuerdo entre la UEFA y European Football Clubs (EFC), antigua ECA, de cuyo comité ejecutivo forma parte Gil Marín.

A ello se suma, según ha explicado Manu Carreño, el descubrimiento de la financiación de la UEC con fondos de LaLiga, una operación de la que los clubes no habrían tenido conocimiento y que habría sido otro de los desencadenantes de la renuncia. El periodista reconoce desconocer qué sucederá a partir de ahora, pero asegura ver a Tebas cada vez más solo. "Hay muchos clubes que cada vez le van dando más la espalda a Javier Tebas, el último Gil Marín", añade el locutor.

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La dimisión del dirigente rojiblanco llega, además, apenas unos días después de que Florentino Pérez pidiese públicamente la renuncia de Tebas. A su ya conocido enfrentamiento con el Real Madrid, el presidente de LaLiga suma ahora la pérdida de uno de sus principales aliados. Todo ello dibuja un escenario de incertidumbre en el seno de LaLiga.