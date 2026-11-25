Juan Pérez 25 NOV 2026 - 09:08h.

Un gesto desvela que no quería estar mucho tiempo respondiendo preguntas

Mourinho sorprende con un jugador del Real Madrid del que nadie habla: "El mejor de todos sacando balón"

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La esencia de José Mourinho en el Real Madrid tiene tantas aristas como perspectivas al hablar de su figura, pero cuando se trata de salir del terreno de juego para hablar en plata, el portugués es único. Ese estilo inconfundible que deja dardos y frases únicas cada semana llega incluso en goleadas de su equipo en Champions League, la última este martes al decidir que su rueda de prensa tras la remontada al PSV era más que suficiente para la prensa.

Las diferentes caras del Real Madrid en la Champions League tienen como consecuencia la charla de Mourinho en el descanso tal y como ha confirmado Bellingham, y esa es solo una capa de las que muestra el técnico. El enfado a ola mala primera mitad, lo que sea que haya sucedido en el vestuario y la reacción posterior parecían demasiada carga para el luso, que después de la acción no quiso extenderse mucho ante la prensa. Y eso no sería novedad de no aparecer un vídeo en el que se queja de ello.

Exactamente la escena parece salida de una comedia donde los protagonistas no saben que le están grabando, porque Mourinho, a pesar de estar rodeado de personas, es natural. Es en ese momento, un minuto antes de entrar en la sala de prensa a charlar con los periodistas, donde aclara taxativamente que solo va a responder tres cuestiones para después poder irse. No duda en decirlo, su gesto es firme y lo tiene claro: "Tres preguntas y me voy".

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La victoria del Real Madrid le da la razón en cualquier circunstancia ante este partido, sobre todo porque le ha devuelvo cierto brillo al equipo de la mano de un Jude Bellingham esencial. Y ahí no hay cuestión que rompa los protocolos, porque el madridismo puede estar de nuevo emocionado con la temporada si el rumbo es el que ha tomado el equipo en esta segunda parte, con o sin ruedas de prensa extendidas de su entrenador.