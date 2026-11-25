Fran Fuentes 25 NOV 2026 - 07:06h.

El periodista y tertuliano avisa: "Mbappé es el mejor delantero del mundo, pero como futbolista, Bellingham es el mejor"

Josep Pedrerol pide el Balón de Oro para Jude Bellingham y explica por qué: "Los valores del Real Madrid"

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Tomás Roncero vivió intensamente el triunfo del Real Madrid sobre el PSV Eindhoven durante este martes de UEFA Champions League. El equipo neerlandés, con rencillas del pasado con el conjunto blanco en la antigua Copa de Europa, se marchó goleado del Santiago Bernabéu, y eso que la primera mitad de los de José Mourinho fue muy mala a nivel de juego y sensaciones. Sin embargo, el ingreso de Jude Bellingham le dio otro aire al fútbol ofensivo de la escuadra madridista, cimentando una goleada que selló con un auténtico golazo de bandera. Por eso el periodista llegó pletórico al plató de El Chiringuito, y lanzó un alegato en favor del futbolista inglés.

Tanto es así que, para Tomás Roncero, el británico es el mejor jugador del planeta: "Con Bellingham, yo estaba diciendo, lo comentaba con mis compañeros, que a Bellingham no se le puede reservar. Es, ahora mismo... Bueno, no quiero que se ofenda a Kylian. Kylian es el mejor delantero del mundo. Seguro. El mejor. Pero el mejor futbolista del mundo se llama Jude Bellingham", aclara el periodista.

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En este sentido, clama contra las votaciones del Balón de Oro por no elegir al futbolista inglés: "O sea, tienen que pedir perdón, y lo siento por José Félix, que no sé a quién votó. Todos los que votaron, los 100 que votaron el Balón de Oro, deben pedir perdón por su ceguera futbolística", explica. En el plató, José Álvarez le recuerda que su pasada temporada con el conjunto blanco estuvo por debajo de lo esperado, pero Roncero recuerda la Copa del Mundo: "¿Pero tú viste el Mundial? El mejor futbolista del Mundial fue Bellingham. Del Mundial, como futbolista, el mejor fue Bellingham", opina.

Tomás Roncero avisa con el Real Madrid: "El equipo a batir en esta Champions"

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De este modo, el periodista pone al inglés por encima del resto: "Porque tú puedes decir individualidades. Mbappé es buenísimo, mete goles, pero no es un líder cuando las cosas van mal. Vinicius, le cuesta. Güler, buenísimo, pero si van las cosas mal se puede… Pero aparece Bellingham y todos se ponen en fila", reflexiona.

Posteriormente, después de hablar de la importancia que tiene José Mourinho, Tomás Roncero prosigue con la importancia del centrocampista: "Está el señor que transmite todo, que se llama Bellingham. Con 23 años tiene la madurez de un tío de 33. Siente el escudo de aquí como si le iban a pegar a su piel. Es un número uno, es un ganador, es todo, es el futbolista total. Y juega en el Real Madrid" afirma. Por último, avisa con el conjunto blanco: "Lo que se ha visto en la segunda parte, lo digo así, solo puede hacer el equipo a batir de esta Champions. Que lo sepa los demás, esto es un llamamiento al mundo. El equipo a batir de esta Champions", sentencia.

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