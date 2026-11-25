Ángel Cotán 25 NOV 2026 - 00:29h.

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

El afamado presentador no duda con el centrocampista inglés

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Jude Bellingham al rescate. El centrocampista inglés fue pieza clave en la remontada del Real Madrid ante el PSV. Tras una pobre primera mitad, José Mourinho apostó por su entrada y el mediocentro cambió el encuentro con una auténtica exhibición que acabó en golazo. Un nivel ante el que Josep Pedrerol se rinde en El Chiringuito.

El afamado presentador explicó los motivos por los que concedería el Balón de Oro al jugador madridista: "Bellingham, un jugador especial, diferente, que levanta partidos, que genera el ambiente que ha generado hoy en el Bernabéu... Tiene algo importante: lo que transmite. Transmite los valores del Real Madrid, la elegancia dentro y fuera. Sobre todo, líder en el vestuario, líder. Siempre una buena cara, un buen gesto, animando a los compañeros veteranos y a los más jóvenes. El mejor. Si el Balón de Oro fuese hoy... ¡lo ganaba Bellingham!".