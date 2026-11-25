Fran Fuentes 25 NOV 2026 - 06:29h.

El técnico alemán, dubitativo en las últimas semanas con la marcha del equipo y la falta de intensidad

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El FC Barcelona se mantiene líder de LALIGA EA SPORTS y bien posicionado en la fase liga de la UEFA Champions League. Sus resultados, más allá de los tropiezos de hace un mes frente al Paris Saint-Germain y el Real Madrid, son incontestables, aunque ha habido partidos que se le han puesto cuesta arriba a los de Hansi Flick. Es por eso que el técnico alemán, que ya se enfadó con sus jugadores el pasado fin de semana frente al Villarreal CF, mantiene una preocupación importante con su vestuario, según se ha revelado en El Chiringuito.

Y es que ha sido Cristina Cubero quien revela esta circunstancia. La periodista y tertuliana reconoce que al técnico alemán no se le están dando las circunstancias que él desea para que el FC Barcelona se mantenga competitivo durante la mayor parte de los partidos: "Yo creo que Flick tiene razón para estar preocupado, porque tiene que encontrar una solución a lo que está pasando. Que va líder, perfecto, pero tú sabes, José, que este año lo había apostado todo por la Champions. Y él se ha dado cuenta", explica.

Algo que, para Josep Pedrerol, justifica uno de los movimientos más sonados del pasado mercado de fichajes: "Claro, por eso quería al líder, Rodri", concluye el presentador. En este sentido, ante la réplica de José Álvarez y de otros tertulianos en el plató de El Chiringuito, Cristina Cubero se reafirma, y explica por qué: "Sí, sí. Él decía 'este es el año de la Champions'. Él. Y se ha dado cuenta de que, oye, faltan cosas. Está serio, y eso lo está transmitiendo en el vestuario", revela. Todo esto y mucho más, a debate en el vídeo superior que encabeza la noticia.

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