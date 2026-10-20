Redacción ElDesmarque Madrid, 20 OCT 2026 - 11:24h.

El exentrenador del Manchester City pide solidaridad con la población del país árabe e insiste en que no se puede guardar silencio

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Pep Guardiola ha vuelto a pronunciarse sobre la situación en Gaza con un mensaje en el que reclama solidaridad con el pueblo palestino y pide que no se normalice el sufrimiento de la población civil. El entrenador catalán ha protagonizado un vídeo difundido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), en el que denuncia el impacto de la guerra, especialmente sobre los niños.

Pep Guardiola denuncia el sufrimiento de los niños en Gaza y reclama justicia

El técnico pone el foco en las consecuencias humanas del conflicto y en la necesidad de no reducir las víctimas a cifras. "No son muertos, son personas asesinadas. No son números", afirma. "Son vidas que tenían nombre, rostro, familia y recuerdos. No son daños colaterales. Son niñas y niños", explica en el vídeo. Guardiola también describe la situación de los menores que buscan a sus padres entre los escombros, sufren hambre y han perdido sus hogares. "Los vemos perderlo todo antes incluso de haber podido crecer", dice.

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En su mensaje, advierte de que aceptar un lenguaje que oculta el dolor de las víctimas supone perder parte de la humanidad. "Cuando dejamos de llamar a las cosas por su nombre, cuando aceptamos un lenguaje que esconde el dolor, empezamos a perder nuestra humanidad", sostiene. El entrenador insiste en que el sufrimiento de la población palestina no puede quedar relegado a un segundo plano y recuerda que detrás de cada víctima hay una historia personal y una familia.

El mensaje se enmarca en una campaña de la UNRWA para mantener la atención internacional sobre la emergencia humanitaria y reclamar apoyo para los palestinos, pero no es la primera vez que Guardiola expresa públicamente su preocupación por la situación en Gaza. En la parte final de su intervención, pide que la solidaridad con Palestina no desaparezca del debate público. "Guardar silencio hoy es tomar partido, pero no podemos mirar hacia otro lado", afirma. "Palestina importa y necesita justicia y paz".